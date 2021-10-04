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民眾等打疫苗悶熱 蔡育輝籲市府速改善
近來疫苗如火如荼施打中，台南市議員蔡育輝服務處發現，大批新營鄉親在帳篷高溫下等候，不只辛苦忙碌醫護人員熱爆，民眾更是難以忍受，籲市府速改善。
蔡育輝說，新營地區近日白天高溫常至攝氏34、35度以上，新營、後壁區衛生所施打疫苗，大批民眾都是在帳篷下等候，令人不忍。
他進一步指出，新營等不少衛生所建築老舊，空間狹小，沒辦法開冷氣讓要打疫苗的民眾入內；10月2日一天有上千人要打疫苗，新營鄉親卻在悶熱帳篷下排隊，打完疫苗也得在外面觀察是否有異狀，飽受高溫之苦，雖然他服務處提供5、6支電扇，50箱礦泉水讓民眾消暑，不過整個環境真的太差了。
蔡育輝指出，疫情爆發已久，他也曾提案要求市府改善，曾是南縣治所在的新營，卻受到「二等市民」待遇，讓人情何以堪？新營應該有很多有空調的學校活動中心可以借用，若是上課日可能造成師生不便，那麼也還有「南瀛堂」等場地可供運用，請市府趕快改善施打環境。
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