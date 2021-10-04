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工程獲肯定 台南鹽水「公20」公園獲國家卓越建設獎

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
甫完工的台南鹽水「公20」公園一期工程，獲國家卓越建設獎殊榮。圖 ／台南市政府提供
甫完工的台南鹽水「公20」公園一期工程，獲國家卓越建設獎殊榮。圖 ／台南市政府提供

甫完工的台南鹽水「公20」公園一期工程獲肯定；近日獲得2021國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎，地方振奮不已。

台南市政府說，國家卓越建設獎南市得獎達32件，是政府機關第一名，「公20」一期基礎設施工程，贏得最佳規劃設計類金質獎，讓當初這座為平衡南市溪南溪北發展所闢的綠地更具意義。

鹽水公20公園工程面積約2.67公頃，分兩期工程施作，第一期工程為公園基礎設施，主要項目包含林蔭環狀步道、入口活動廣場、停車空間、夜間照明等，沿路種植黃花風鈴木、苦楝、阿勃勒等開花樹種，因應氣候變遷強降雨，留設大面積活動草坪兼作為防災滯洪空間，總經費約3500萬元，已於8月30完工。

市府工務局目前辦理公20二期工程，共融遊樂場面積約0.6公頃，總經費約2000萬；未來將提供溪北地區一座大型公共綠地，地景式結合綠蔭遊戲空間，及符合各年齡層活動空間。

市長黃偉哲表示，開發鹽水區公20公園，可串接前期新營鹽水間已完成18公里糖鐵甜覓鐵馬道、月津港水岸公園（月津港燈節）、鹽水老街區 （鹽水蜂炮）、新營/岸內糖廠等，提升鹽水生活品質，打造溪北文化小鎮旅遊軸帶，結合地方創生，打造有共融式遊具特色主題公園。

月津港 台南

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