請注意！台南市府連地下道明起施工 封閉近3個月

交通部鐵道局南部工程處辦理台南市區鐵路地下化工程施工所需，位於東區的府連路車行地下道明天起封閉、施工到明年1月2日，禁止車輛通行，請用路的人車在這段封閉期間提前改道行駛。

連接東區與中西區往來車流的府連路車行地下道，在平日上、下班通勤時段的車流量多，封閉管制勢必影響原有車流正常運轉，台南市警一分局，請民眾配合預告改道指引標誌，提前改道及依照交通維持設施通行，建議在府連路以南的用路人，提前改道行駛林森路大同地下道；另府連路以北的用路人，則請提前改道東門陸橋等替代路段往返東區及中西區。