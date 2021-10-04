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請注意！台南市府連地下道明起施工 封閉近3個月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市東區府連地下道，明天起將封施工近3個月，警方建請用路人提前改道。圖／台南市警一分局提供
台南市東區府連地下道，明天起將封施工近3個月，警方建請用路人提前改道。圖／台南市警一分局提供

交通部鐵道局南部工程處辦理台南市區鐵路地下化工程施工所需，位於東區的府連路車行地下道明天起封閉、施工到明年1月2日，禁止車輛通行，請用路的人車在這段封閉期間提前改道行駛。

連接東區與中西區往來車流的府連路車行地下道，在平日上、下班通勤時段的車流量多，封閉管制勢必影響原有車流正常運轉，台南市警一分局，請民眾配合預告改道指引標誌，提前改道及依照交通維持設施通行，建議在府連路以南的用路人，提前改道行駛林森路大同地下道；另府連路以北的用路人，則請提前改道東門陸橋等替代路段往返東區及中西區。

警方說，重要交通結點將有義交人員協助指揮交通行車，明年開放初期警方將於交通尖峰時段規劃勤務疏導，並加強全天候路況查報與監控。遇有車流壅塞情形會立即啟動交通快暢機制，增派警力即時疏導交通，保障用路人行車安全，民眾同時可收聽警廣或即時新聞訊息，掌握即時交通路況、避開車流壅塞時段。

台南市東區府連地下道，配合台鐵地下化工程需要，明天起將封施工近3個月，請用路人提前改道。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區府連地下道，配合台鐵地下化工程需要，明天起將封施工近3個月，請用路人提前改道。記者黃宣翰／翻攝

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