雲縣府帶頭使用「循環餐具」 要餐飲業者明年起配合

雲林縣不含已打包的垃圾，仍有3萬噸垃圾暫置在垃圾場裡待處理，加上配合疫情變化，餐飲店一度暫停內用數月，一次性餐具用量增加，對此縣府10月起推行「環保新生活運動」，提供環保餐具租借服務、飲料店外送或外帶使用循環杯及環保早餐日等活動，試辦階段從公部門開跑，計畫明年正式推行，希望民眾都能從生活開始習慣少用一次性餐具，達垃圾減量目標。

據統計，雲林縣去年回收的垃圾組成，其中夾雜回收容器的比例低於3％，不過縣內至目前止仍堆積3萬噸垃圾，為了加強垃圾處理速度及加強去化管道，即刻啟動環保新生活運動。

「改變就從源頭做起」縣長張麗善表示，10月起由縣府及相關機關單位帶頭做起，試辦使用循環杯、循環餐盒的外送外帶，租借環保餐具辦活動等。

環保局廢棄物管理科長鄧雅謓說，縣府媒合30家飲料店、25家早餐店，提供經清潔殺菌的環保循環杯或循環餐具，供應外帶或外送，使用後放置在專屬回收桶內，委外的清洗業者負責回收並清洗殺菌，全程安全無虞。