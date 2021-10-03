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雲縣府帶頭使用「循環餐具」 要餐飲業者明年起配合

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府從10月起推行「環保新生活運動」，提供環保餐具租借服務、媒合飲料店外送或外帶使用循環杯與環保早餐日等減用一次性餐具的活動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府從10月起推行「環保新生活運動」，提供環保餐具租借服務、媒合飲料店外送或外帶使用循環杯與環保早餐日等減用一次性餐具的活動。記者陳苡葳／攝影

雲林縣不含已打包的垃圾，仍有3萬噸垃圾暫置在垃圾場裡待處理，加上配合疫情變化，餐飲店一度暫停內用數月，一次性餐具用量增加，對此縣府10月起推行「環保新生活運動」，提供環保餐具租借服務、飲料店外送或外帶使用循環杯及環保早餐日等活動，試辦階段從公部門開跑，計畫明年正式推行，希望民眾都能從生活開始習慣少用一次性餐具，達垃圾減量目標。

據統計，雲林縣去年回收的垃圾組成，其中夾雜回收容器的比例低於3％，不過縣內至目前止仍堆積3萬噸垃圾，為了加強垃圾處理速度及加強去化管道，即刻啟動環保新生活運動。

「改變就從源頭做起」縣長張麗善表示，10月起由縣府及相關機關單位帶頭做起，試辦使用循環杯、循環餐盒的外送外帶，租借環保餐具辦活動等。

環保局廢棄物管理科長鄧雅謓說，縣府媒合30家飲料店、25家早餐店，提供經清潔殺菌的環保循環杯或循環餐具，供應外帶或外送，使用後放置在專屬回收桶內，委外的清洗業者負責回收並清洗殺菌，全程安全無虞。

張麗善說，雲林縣的垃圾危機尚未解除，仍靠其他縣市協助垃圾去化，但同時面對每天仍持續產生的垃圾量，民眾應要更積極落實垃圾分類，並努力減量，明年縣府將進一步推廣減塑計畫，希望民眾都能身體力行，成為環保的一員。

雲林縣長張麗善（右三）宣布縣府及相關機關單位，即刻啟動環保新生活運動，明年將進一步推廣減塑運動，盼從民眾生活落實。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右三）宣布縣府及相關機關單位，即刻啟動環保新生活運動，明年將進一步推廣減塑運動，盼從民眾生活落實。記者陳苡葳／攝影

餐具 垃圾分類 張麗善

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