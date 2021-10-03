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打造親水新標地 雲林縣擴編6千萬加強虎尾水資中心建設

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府聽取民意，納入虎尾下南社區居民意見，研擬擴編經費加強水資源回收中心周邊排水及建設。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府聽取民意，納入虎尾下南社區居民意見，研擬擴編經費加強水資源回收中心周邊排水及建設。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府斥資18億在虎尾鎮興建汙水下水道系統，計畫中的水資源回收中心主體順利發包，不過當地居民擔心因中心所在位置下南社區地勢較低，過去飽受淹水之苦，怕建設完工後可能加劇排水無法負荷，縣長張麗善指出，經整體檢討後，將擴編6390萬元經費改善溝渠、增加箱涵及公園步道等，建造多功能使用空間，有望成為遊憩新地標，預計與水資中心同步在2023年底完工。

延平社區理事長王正印表示，下南逢大雨就淹水，不僅是大家長期惡夢，生命財產也飽受威脅，連帶生活品質下降，更是無反言喻的痛，大家不免擔心水資中心規畫是否周全、排水負載量能是否合宜等，也希望縣府能加強周邊環境綠美化。

水利處長許宏博表示，該案共分3階段施工，包括幹管、水資源中心主體及用戶接管等興建工程，其中水資中心基地面積3426公頃，承受北港溪水體，全期可處理汙廢水量達8200公噸，目前先興建一半規模，約可處理4100公噸，完工後試運轉3年才會正式啓運。

居民指出，因對規畫設計有疑慮，2年多來持續向縣府陳情相關意見，並提出重作及拓寬158甲線和中南、下南庄等地側溝，縣府也應設法解決瞬間強降雨帶來的積、淹水情形等訴求。

「汙水處理系統是虎尾邁向進步城市的重要里程碑！」張麗善表示，經專業評估，將採短、中、長期工程，處理該社區側溝的淹水及淤積問題，而158甲線道路側溝及農田給水溝，計畫重新施作約0.9公里段，並增設長約500公尺箱涵，將區域排水分流至延平排水。

張麗善說，此外將建設10公尺寬的環廠鐵馬步道，沿途種植黃花風鈴木、落羽松等植栽各146棵，也發揮回收水目的，增設70公尺回收水接管並延伸至村落公園，建立回收水澆灌系統，期整體工程達到提高縣內汙水下水道普及率，且有效改善當地環境衛生與民眾生活品質。

雲林縣長張麗善今天到虎尾下南社區召開水資源回收中心改善工程說明會時指出，將擴編經費改善當地溝渠、增設箱涵及公園步道等。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天到虎尾下南社區召開水資源回收中心改善工程說明會時指出，將擴編經費改善當地溝渠、增設箱涵及公園步道等。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今與縣府水利處長許宏博等人至虎尾鎮下南社區召開水資源回收中心改善工程說明會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今與縣府水利處長許宏博等人至虎尾鎮下南社區召開水資源回收中心改善工程說明會。記者陳苡葳／攝影

張麗善 水資源

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