打造親水新標地 雲林縣擴編6千萬加強虎尾水資中心建設

雲林縣政府斥資18億在虎尾鎮興建汙水下水道系統，計畫中的水資源回收中心主體順利發包，不過當地居民擔心因中心所在位置下南社區地勢較低，過去飽受淹水之苦，怕建設完工後可能加劇排水無法負荷，縣長張麗善指出，經整體檢討後，將擴編6390萬元經費改善溝渠、增加箱涵及公園步道等，建造多功能使用空間，有望成為遊憩新地標，預計與水資中心同步在2023年底完工。

延平社區理事長王正印表示，下南逢大雨就淹水，不僅是大家長期惡夢，生命財產也飽受威脅，連帶生活品質下降，更是無反言喻的痛，大家不免擔心水資中心規畫是否周全、排水負載量能是否合宜等，也希望縣府能加強周邊環境綠美化。

水利處長許宏博表示，該案共分3階段施工，包括幹管、水資源中心主體及用戶接管等興建工程，其中水資中心基地面積3426公頃，承受北港溪水體，全期可處理汙廢水量達8200公噸，目前先興建一半規模，約可處理4100公噸，完工後試運轉3年才會正式啓運。

居民指出，因對規畫設計有疑慮，2年多來持續向縣府陳情相關意見，並提出重作及拓寬158甲線和中南、下南庄等地側溝，縣府也應設法解決瞬間強降雨帶來的積、淹水情形等訴求。

「汙水處理系統是虎尾邁向進步城市的重要里程碑！」張麗善表示，經專業評估，將採短、中、長期工程，處理該社區側溝的淹水及淤積問題，而158甲線道路側溝及農田給水溝，計畫重新施作約0.9公里段，並增設長約500公尺箱涵，將區域排水分流至延平排水。