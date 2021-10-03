海口人講故事 透過聲音圖文了解雲林口湖
雲林縣口湖鄉公所花一年時間請在地人說在地故事，介紹口湖鄉人文、產業、生態等面貌，1000冊繪本有聲書「海口人講故事」日前出版，分送到各大圖書館和免費供民眾索取。
口湖鄉長林哲凌告訴中央社記者，口湖鄉是一個身處特殊環境的海角秘境，有美好歷史、人文、產業、生態，充滿許多值得發現的故事，細細觀察就會驚豔。
林哲凌想透過記錄地方文化把珍貴記憶延續，讓記憶刻痕轉化成圖文、聲音，聆聽在地達人分享故事。
口湖鄉公所去年夏季開始籌備繪本有聲書，邀請12名在地達人來解說，引領讀者認識口湖風貌，透過繪本形式豐富對故事想像。
導演呂柏勳憑著對自己故鄉關懷，也為繪本創作一部影像短片「迴行」，以地方產業養蚵為題材，演繹生活循環不息與新生。
口湖鄉公所花不到新台幣100萬元製作1000冊繪本有聲書，內容包括民主自由推手李萬居、萬人塚、成龍溼地等12主題，日前出版分送到全國各圖書館，讓更多人閱讀口湖風情，民眾也可以向公所免費索取。
有些口湖鄉民看到繪本內容，不禁問「烏麻園車站在哪」，7、80年代的則問「誰是李萬居」，讓林哲凌決定著手收集第2冊繪本有聲書，讓更多人看到口湖鄉。
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