嘉義市普發2千有3種領取方式 採匯款最晚11月27日前繳件

嘉義市普發2000元現金給市民，市長黃敏惠今天強調10月23日開始發放通知書，於本月30、31日設「發放所」領取，若無法前往者，11月的每周五及周六可到戶籍地的聯合里辦公處領，假如依然沒辦法配合，可採匯款，但最慢11月27日前要將申請資料繳件。

黃敏惠說今天於港坪運動公園視察70歲以上長輩施打莫德納第2劑時，表示普發2000元消費金共有3階段方式，包括前往發放所領取、聯合里辦公處領取、轉帳方式，如果逾期未領取或申請轉帳者視同放棄，將不再發給。

黃敏惠說，10月23日起里鄰長、里幹事就會發放通知單及委託書，市民依照通知單的時間、地點，於30日、31日兩天分流前往發放所領取，全市共設置119個消費金發放所。

黃敏惠指出，如果10月30、31日兩天無法領，可於11月的每周五、周六上午9點至中午12點、下午2點至5點，到戶籍地所屬的聯合里辦公處領取消費金。

假設真的沒有辦法到現場領，黃敏惠強調，市府將於10月中下旬提供轉帳申請表，放在市府官網、東西區公所官網、東西區戶政官網供下載，市民自行下載填寫，最晚11月27日之前要繳件，預計12月20日後會將消費金撥款入帳。

市府建設處表示，消費金2000元的發放對象是今年8月24日（含）前設籍的嘉義市民，8月24日當天及之前出生的孩童也可領；可洽「公告嘉義市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情振興消費金發放實施計畫」。

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