快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市普發2千有3種領取方式 採匯款最晚11月27日前繳件

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左二）今宣布本月23日會陸續發放普發2000元現今的通知單。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）今宣布本月23日會陸續發放普發2000元現今的通知單。記者林伯驊／攝影

嘉義市普發2000元現金給市民，市長黃敏惠今天強調10月23日開始發放通知書，於本月30、31日設「發放所」領取，若無法前往者，11月的每周五及周六可到戶籍地的聯合里辦公處領，假如依然沒辦法配合，可採匯款，但最慢11月27日前要將申請資料繳件。

黃敏惠說今天於港坪運動公園視察70歲以上長輩施打莫德納第2劑時，表示普發2000元消費金共有3階段方式，包括前往發放所領取、聯合里辦公處領取、轉帳方式，如果逾期未領取或申請轉帳者視同放棄，將不再發給。

黃敏惠說，10月23日起里鄰長、里幹事就會發放通知單及委託書，市民依照通知單的時間、地點，於30日、31日兩天分流前往發放所領取，全市共設置119個消費金發放所。

黃敏惠指出，如果10月30、31日兩天無法領，可於11月的每周五、周六上午9點至中午12點、下午2點至5點，到戶籍地所屬的聯合里辦公處領取消費金。

假設真的沒有辦法到現場領，黃敏惠強調，市府將於10月中下旬提供轉帳申請表，放在市府官網、東西區公所官網、東西區戶政官網供下載，市民自行下載填寫，最晚11月27日之前要繳件，預計12月20日後會將消費金撥款入帳。

市府建設處表示，消費金2000元的發放對象是今年8月24日（含）前設籍的嘉義市民，8月24日當天及之前出生的孩童也可領；可洽「公告嘉義市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情振興消費金發放實施計畫」。

https://reurl.cc/pxZ6Ab。

黃敏惠 嘉義 疫情

延伸閱讀

嘉市65歲以上AZ第2劑改自行預約 莫德納2劑竟現搶打潮

影／百歲人瑞慶重陽 孔子76代孫：現在台灣就是故鄉

嘉義縣市長同場各談合併 翁章梁：全台二級制最理想

選前未表態挺誰 黃敏惠：祝朱立倫帶領黨再創高峰

相關新聞

台南車禍死傷比率六都第一 時力檢討交通癌問題多多

台南市2020年車禍死亡人數每10萬人口有17人，居6都第1，時代力量台南市黨部指出，車禍傷亡人數是新冠肺炎的百倍、千倍...

大學畢業就被請去改善道路 他是怎麼做到素人變專家？

今年剛從大學畢業的劉冠頡，之前有到歐洲做交換學生的經驗，發現歐洲的道路「怎麼這麼好開（車）」，返台後自創「標線改造台灣路...

嘉義市普發2千有3種領取方式 採匯款最晚11月27日前繳件

嘉義市普發2000元現金給市民，市長黃敏惠今天強調10月23日開始發放通知書，於本月30、31日設「發放所」領取，若無法...

結婚72年出門仍要手牽手 近百齡老夫妻分享相處之道

台南市政府今天舉辦鑽石婚表揚活動，共有40對結婚60年以上的夫妻參加，其中結婚最久的是72年的萬里鵬及萬張素珠，兩人都年...

告別70年破舊老屋 斗南沈家嬤孫開心入新厝

雲林斗南一戶沈姓嬤孫長年擠在幾近斷垣殘壁的70年平房老屋生活，希望義工團上月得知此訊，緊急號召全台義工到雲林拆舊屋整地，...

菁寮老街因台劇爆紅！白河警徵義交 力拚國慶連假交通順

台南後壁菁寮老街近來遊客大增，成為交通新熱區，為紓解車流與維護遊客安全，白河警方即日起每周六下午增派警力投入交通疏導，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。