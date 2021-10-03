結婚72年出門仍要手牽手 近百齡老夫妻分享相處之道

台南市政府今天舉辦鑽石婚表揚活動，共有40對結婚60年以上的夫妻參加，其中結婚最久的是72年的萬里鵬及萬張素珠，兩人都年近百歲，但至今出門仍要手牽手，羨煞旁人，而相處之道就是「體諒與包容」，才能牽手走過72年，活動今天在市府舉辦，市長黃偉哲及多位民代都到場祝福。

社會局表示，今年鑽石婚表揚對象中，結縭最久的是婚齡72年居住北區的萬里鵬及萬張素珠夫妻，夫妻倆一輩子相互扶持鶼鰈情深，總是形影不離，如膠似漆，從結婚到現在出門都牽著手。

萬里鵬表示，每天最喜歡的事是陪著阿嬤四處走走，一起在陽台泡茶、聊天及唱歌。里鵬阿公今年已高齡97歲，太太則是94歲，里鵬阿公笑容滿面的說，結婚72年始終都「很愛很愛素珠阿嬤」，不可一時半刻沒看到對方，倆人相處融洽的秘訣就是多些體諒及包容，再加上無條件的愛。

社會局表示，此次表揚活動在防疫優先情況下，以簡單隆重的儀式，並採實名制、佩戴口罩分流入場，會場動線依中央流行疫情指揮中心規定，以分區控管人數，落實各項防疫措施。社會局也在活動現場外設置「酸甜戀愛冰果室」拍照區，讓結縭一甲子的阿公阿嬤重溫年輕時代的甜蜜浪漫，一同進行全家福合影，留下美好紀念。