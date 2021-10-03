台南修復原農事試驗場考種室 工程可望年底發包
台南市文化資產管理處推動市定古蹟原農事試驗場考種室修復工程，獲文化部核定預算新台幣2500萬元，可望在今年底前發包，完成後將在東區增加市民日常生活休閒好去處。
台南市文資處今天指出，台南農改場於2003年自東區遷往新化區之後，台南市政府就透過古蹟指定程序，保留原農事試驗場具代表性的建築群，縣市合併後，文資處一方面進行調查研究與修復設計，並協調行政院農業委員會完成辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程，以減緩古蹟本體劣化。
台南市文資處指出，文資處於另一方面逐年完成丁種官舍、丙種官舍、場長宿舍等古蹟修復工程，後續並由文化局委託民間經營活化為「府東創意森林」，發揮觀光遊憩功能，文化部今年再度核定補助持續推動農試場考種室修復工程，預算規模達2500萬元。
台南市文資處指出，台南州立農事試驗場設置於大正12年（1923年），歷史背景為日治時期所推行「工業日本，農業台灣」政策，考種室則興建於戰後的1956年，原稱「攷種掛藏室」，是將種子懸掛儲藏供研究實驗的專屬空間，見證台灣接受美援下推展農業自主研發能力的努力，證明身分歷史的落成碑文仍保留於建築上，彌足珍貴。
台南市文資處指出，市定古蹟原農事試驗場考種室定著土地廣達3000餘平方公尺，苦楝老樹屹立其中，結合原農改場土地種植教學，提供周邊學區中小學校外教學使用，形成「農業、植物、生態」複合園區，也使整體古蹟場域轉化更具意義。
文資處指出，修復工程主要為恢復古蹟風貌與提升結構安全，增設再利用所需無障礙服務設施等，未來提供文創業者經營運用，未來可望使「府東創意森林」腹地擴大，成為市民日常生活休閒好去處。
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