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告別70年破舊老屋 斗南沈家嬤孫開心入新厝

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮沈家阿嬤一家6口生活在岌岌可危的70年老屋裡多年。圖／希望義工團提供
雲林縣斗南鎮沈家阿嬤一家6口生活在岌岌可危的70年老屋裡多年。圖／希望義工團提供

雲林斗南一戶沈姓嬤孫長年擠在幾近斷垣殘壁的70年平房老屋生活，希望義工團上月得知此訊，緊急號召全台義工到雲林拆舊屋整地，來自各地上百名義工，歷經4天周末假日蓋房，今天終於完工，順利將新居交付沈家阿嬤，阿嬤眼眶泛淚說「感謝大家逗三工！」義工也祝福沈家人「住新厝，好運來！」

沈家阿嬤今年60歲，外貌卻因日夜操勞而憔悴，丈夫在十年前去世後，她與長子打零工扛家計，同時照料另一名有身心障礙的次子，及2名還在就學、1名年幼的孫女，難以想像的是，一家6口竟長期蝸居在已沒了屋頂，還常漏水的簡陋屋裡。

希望義工團內有多位專業背景的義工，大家各司其職，利用水電、土木等專長，及各界善心人士挹注的建材物資等，幫助沈家人蓋新家，內部為3房1廳1衛1廚，乾淨整潔、通風明亮，坪數計約24坪，工程期間有超過300名義工參與，合力完成一樁好事。

理事陳鴻微說，沈家重建問題其實相對他案有些難處，主因是房屋土地是與親戚共同持有，因此拆屋前得先達成共識，經土地鑑界，並設計圍牆，將沈家與親戚土地區隔開後，才能開始建造房屋，相對費工也費時，不過每完成一次進度，義工們就多一分成就感。

雲林縣社會處長林文志、斗南鎮長沈暉勛今天一起見證沈家新居落成。斗南鎮公所表示，沈家為低收三款對象，因2名高中生及1名幼兒尚在就學，除有就學津貼，另沈家次子領有身障津貼，每月計有社會福利津貼2萬4354元，斗南鎮公所數也為沈家提報食物銀行支助對象，每月有專人送物資到府。

「我們會認真念書，將來回報社會對我們的關愛！」沈家2名就讀專科及高職的姐妹懂事地說；沈家阿嬤說，環境的提升對小孩成長有幫助，2孫女在校表現本就優異，也幫她一起照顧年僅3歲的小孫女，她時刻叮嚀孫女們「現在受助於人，更要努力向上，自己有能力時就要記得幫助他人！」

雲林縣斗南鎮沈家阿嬤（右二）雖捨不得70年老屋被拆，但仍喜悅終能讓家人住進新房子生活。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮沈家阿嬤（右二）雖捨不得70年老屋被拆，但仍喜悅終能讓家人住進新房子生活。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮長沈暉勛（左）與沈家阿嬤一起為新廚房開火。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮長沈暉勛（左）與沈家阿嬤一起為新廚房開火。記者陳苡葳／攝影
希望義工團上百名義工利用4天周末假日幫雲林斗南沈家蓋新房。記者陳苡葳／攝影
希望義工團上百名義工利用4天周末假日幫雲林斗南沈家蓋新房。記者陳苡葳／攝影
希望義工團為雲林斗南沈家蓋的新居今天落成，沈家阿嬤與兒子、孫女一起進屋參觀。記者陳苡葳／攝影
希望義工團為雲林斗南沈家蓋的新居今天落成，沈家阿嬤與兒子、孫女一起進屋參觀。記者陳苡葳／攝影
沈家小孫女雀躍地在床上跳躍，2位姊姊在一旁看了新房後，感動到無法言喻。記者陳苡葳／攝影
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義工 阿嬤 老屋

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