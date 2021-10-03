台南水道博物館設電動輔助單車 推山區慢活旅遊
台南山上花園水道博物館與在地業者合作推出Be-Bike電動輔助單車服務，遊客可在博物館區及淨水池區以手機掃描租用，將旅遊行程擴及鄰近社區及景點，盼帶動山區慢活旅遊。
台南市政府文化局今天指出，山上花園水道博物館自2019年10月開館至今已接待超過100萬人次遊客，並串聯鄰近南瀛天文館、左鎮化石園區等場館，成為山區熱門景點，市長黃偉哲也指示，希望把人潮效益擴及鄰近社區，共創區域繁榮。
台南市文化局指出，由於山上區屬於傳統農業聚落，範圍不大，且擁有相當傳統的建築及信仰，相當適合步行或騎腳踏車深度旅遊，於是與在地業者合作，在博物館區及淨水池區入口處，規劃設置電動輔助單車服務。
山上花園水道博物館指出，Be-Bike電動輔助單車透過手機以APP租用，上下坡踩踏較省力，提供遊客多元化選擇，雖無設立樁架，但會要求租賃者於固定服務據點放置還借，以免造成亂停景象，目前試辦期間，先於2個館區各投放5部，將再視租用情形調撥。
館方指出，設置電動輔助單車是方便遊客規劃串連周遭景點，博物館區全區是收費徒步區，為了親子及銀髮族遊客安全，電動輔助單車不能入園騎乘，希望遊客配合。
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