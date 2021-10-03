拍壓車美照意外多 台南182線加強查違規

台南市道182線因沿線風景優美且大小彎道多，不少重機騎士喜愛前往拍攝「壓車過彎」美照，但常有意外事故發生，部分改裝車噪音則造成居民困擾，昨天上午就查獲20件違規。

台南市政府警察局歸仁分局今天公布昨天上午聯合警察交通大隊、監理站等單位在市道182線龍湖宮前進行聯合稽查，並配合空拍機空中蒐證成效，短短1個上午攔查90餘輛機車，就取締16輛改裝車輛、2件無照駕駛、2件越級駕駛違規。

歸仁警分局長邱顯良表示，182線龍崎段因為風光明媚，時有車友相約於沿線來回奔馳，尤其部分車友喜歡改裝車輛來吸引他人目光，屢屢為了拍攝壓車美照上傳社群平台，因而發生車輛意外事故，縱然曾有騎士喪命，仍有年輕騎士持續造訪，改裝機車引擎噪音聲使附近居民不堪其擾。

邱顯良指出，182線龍崎路段速限為時速50公里，執法取締是保障駕駛人安全的手段，請用路人行經這個路段時要小心駕駛、遵守交通規則。