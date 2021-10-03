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菁寮老街因台劇爆紅！白河警徵義交 力拚國慶連假交通順
台南後壁菁寮老街近來遊客大增，成為交通新熱區，為紓解車流與維護遊客安全，白河警方即日起每周六下午增派警力投入交通疏導，也將再擴大招募義交人員，增加協勤能量。
菁寮老街因台劇「俗女養成記」爆紅，目前續集播出，隨著收視率飆升遊客更大增，日前中秋連假，菁寮老街湧入超過2萬人次人潮，對當地交通造成相當大負荷。
在警力有限下，為兼顧老街路口順暢及外圍停車秩序，白河警方自10月2日起，每周六及國慶連假，下午1點至5點均加派義交於老街路口協勤，員警則加強周邊停車秩序整理及防竊巡守。
白河警分局說，現有義交人數4名，原服勤地點為台1線與172線及後壁火車站，經分局交通組向義交說明轄內交通狀況後，每位義交均主動表示願意至菁寮老街協勤，且自願調整服勤時數由原本每次2小時延長為4小時，相當辛勞。
國慶連續假期將至，菁寮老街預計也將湧入大量觀光人潮，警方希望透過義交嫻熟的指揮手勢協助現場員警管制，將再擴大招募義交人員，增加協勤能量。
白河警分局長陳明宏表示，感謝義交弟兄犧牲假日，協助轄內重點地區交通疏導，也謝謝市警局及市府交通局在協勤經費上全力支援，籲請用路人體恤義交弟兄執勤辛勞、配合。
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