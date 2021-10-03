找尋虱霸王！台南虱目魚文化季即日徵件

台南虱目魚文化季本月起將登場，將首度舉辦虱目魚五大產區尚好吃的「美味」比賽及尚大尾的「臺南虱霸王」重量比賽，即日起受理報名，歡迎養殖達人來PK，希望再創台南虱目魚口碑新高潮。

邁入第10年的虱目魚文化季，結合了安南、將軍、北門、七股及學甲等台南五大虱目魚產區共同舉辦，首場本月30日安南區媽祖宮鹿耳門天后宮開跑，後續由將軍、北門、七股及學甲接連於每周六接力舉辦，活動將延續至11月27日。

台南市長黃偉哲表示，每年9至11月為台南主要產期，今年虱目魚文化季活動，不但有「漁業體驗」，讓一般民眾可以認識本市養殖技術及優質養殖環境，更讓辛苦的養殖漁民當主角，特別舉辦虱目魚五大產區尚好吃的「美味」比賽及尚大尾的「臺南虱霸王」重量比賽。

市府農業局長李建裕指出，「尋找臺南虱霸王」活動徵件，分為「五大區美味嘗鱻」及「全市重量美型」兩大賽事，將分別評比出冠軍1名、優勝2名，共設置18名獎項，即日起開始受理報名。

「五大區美味嘗鱻」報名截止日為10月15日，由五大區漁民進行分區比賽；「全市重量美型」報名截止日為10月22日，只要設籍於南市，參賽虱目魚養殖在台南漁民皆可報名。

詳細活動簡章及報名表，可至台南市政府農業局、安南區公所、北門區公所、學甲區公所、七股區公所、將軍區公所網站或搜尋臉書「台南搶鱻報」下載。