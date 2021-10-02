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台南美食大街人潮來了錢也來了 再現摩肩接踵
隨著疫情解緩，台南市今天國華商圈及安平老街遊客都大增，商家表示，已恢復如往日，今天月初，許多人還沒領薪水，下周末人潮會更多，希望能持續下去，彌補之前的損失。
位在國華街、中正路口的誠江號麵線表示，兩個禮拜前的中秋連假，國華、友愛街美食商圈的人潮已明顯增多，上周末人潮平平，這個周末人潮已明顯大增，接近以往周末景象，人潮約有過去8成。
業者指出，來的遊客有許多都是外縣市民眾，顯見快恢復疫情前美食大街熱鬧景象。一般公司行號都是每月5號領薪水，趙姓業者說，因今天是2號，許多人都還沒領薪水，比較不會出來逛街花錢，預料下周末人潮會大增。
安平區天妃里長周明財表示，今天安平老街人潮約為往日周末的6成，由於學校都開學了，許多家長都剛繳完註冊費，生活開支會較保守，10月份領薪水了，中旬人潮會更多。
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