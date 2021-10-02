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台南私藏秘境 藍色公路旅遊線水陸雙遊心體驗
台南市南區公所呼應中央「向海致敬」政策，今起兩天下午舉辦藍色公路小旅行活動，吸引鄰近縣市民眾參加，除觀賞紅樹林，也探索古鯤鯓湖，並欣賞安平落日之美。
活動採網路報名，9月初開放不到6小時就額滿；活動遊程包含水域及陸域，陸域行程有漫步四鯤鯓藝術巷弄、欣賞海廢藝術創作、認識南區牡蠣養殖文化；水域行程搭乘遊船欣賞鯤鯓紅樹林、探索古鯤鯓湖及安平港區欣賞夕陽。今天活動有來自台南、高雄、雲林、嘉義近40人參加。
南區區長蕭琇華表示，今年度在海洋委員會的支持下，與擁有通行安平港航權的遊船合作，規畫遊程從鯤鯓出發，透過海路北到鯤鯓湖，貫穿安平新港，串聯遊艇碼頭、安平老街，並從海上欣賞落日餘暉，形成1條府城私藏、台南獨有的藍色公路。
南區蘊含豐富的海洋文化，紅樹林秘境，其中古鯤鯓湖為5號水道出海口，已有上百年歷史，兩岸紅樹林茂密，生態極為豐富。除了水域行程，也邀請在地海洋說書人陳建都及在地青年林長諭，從陸域出發，帶領民眾走入四鯤鯓巷弄認識社區及海洋故事。鯤鯓里長陳金江是資深總鋪師，也以在地食材烹煮海鮮粥，讓參加民眾從各種面向體會南區海洋文化，期能帶動南區周邊觀光及經濟。
南區區公所持續推廣在地海洋文化，串聯在地社區、學校等團體，透過跨域合作及資源串聯，逐漸提升南區海洋文化特色的能見度；對內則深化對海洋環境的保護及教育，透過網路平台推廣海洋文化。這次藍色公路小旅行路線的導覽手冊電子檔同步公布在FB粉絲專頁「趣鯤鯓找回海洋之心」（https://www.facebook.com/kcy2020）。
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