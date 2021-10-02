免費1對1課輔擴大服務 翻轉嘉縣弱勢學生命運

嘉義縣民雄鄉薪傳二手書店館長黃金山開辦弱勢學生免費1對1課輔10餘年，翻轉至少2000名學生命運，為擴大輔導更多需要幫助的弱勢學生，在水上鄉立圖書館成立水上分部，今天正式啟用。

黃金山原是台北世貿二館館長，10多年前退休後回嘉義縣開二手書店，找來大學生開設1對1課輔班，希望藉由教育翻轉清寒學生的未來，期間因緣際會與嘉義縣北回急難救助協會有所接觸。

黃金山有感於北回協會的培英計畫與他照顧弱勢家庭孩童理念相近，「孩子的教育不能停」，感動之餘與北回協會已有多年的合作關係。

嘉義縣水上鄉長劉敬祥今年初感佩黃金山多年來為弱勢學生所做的一切，加上希望能充分利用圖書館空間，萌生引進黃金山的補救教學方法，造福弱勢家庭，讓圖書館功能極大化。

中華薪傳智庫協會水上分部今天由嘉義縣長翁章梁、國民黨籍立委翁重鈞、北回協會理事長林銘賢、嘉邑行善團理事長徐文志等人主持揭牌啟用典禮。

黃金山指出，目前水上分部師資大多是國立中正大學學生，與水上圖書館有段距離，為方便小老師參與社會服務工作，自掏腰包用遊覽車載送老師上下課。

翁章梁表示，黃金山提供弱勢家庭的學生補救教學，成功翻轉教育，很高興水上鄉的小孩子也能藉由黃金山推廣教育的方式，讓他們的未來有更多的機會。

翁章梁認為，黃金山透過自己的能量集合了社會上很多資源，把力量灌輸在學生身上，水上鄉的小孩子很幸福，希望同學們都能珍惜得來不易的經驗與資源，努力學習。