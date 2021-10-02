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台南永康表揚12對鑽石婚楷模 39位長青楷模

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康下午表揚12對鑽石婚楷模、39位長青楷模。記者周宗禎／攝影
台南永康下午表揚12對鑽石婚楷模、39位長青楷模。記者周宗禎／攝影

台南市永康區今年選出12對鑽石婚楷模及39位長青楷模，下午冒雨在永康區東橋里活動中心表揚，贈送「鶼鰈情深」及「松鶴延年」等匾額，希望表揚活動喚起社會大眾重視家庭、婚姻倫理及傳統敬老尊賢美德。

12對鑽石婚楷模是建國里楊衍佑及陳玉燕、西灣里黃金龍及黃鄭蘭花、龍潭里楊水賴及楊陳玉霞、成功里方俊及李寶信、王行里陳信男及陳林秀琴、南灣里楊春長及楊郭不、東灣里陳武宗及陳阿金、永康里葉子龍及葉鄭明霞、大灣里盧澄蒼及盧李月娥、中興里曾繁標及曾陳淑羣、崑山里陳春興及陳美貴、西橋里劉忠武及陳勝利。

另以下39位因熱心公益、造福社會有成當選長青楷模：西灣里林天寶、王行里張瑞祥、埔園里王啓文、建國里黃金蘭、大橋里傅美菊、尚頂里石宗貴、龍埔里劉明香、南灣里郭旭彬、二王里許阮瓊珠、五王里姚秋花、正強里卓銘乙、東灣里周權池、神洲里林梅玉、復興里錢楊秀月、北灣里李鄭秀霞、網寮里劉永洲、塩行里何榮彬、新樹里蔡成修、三民里李朝全、北興里王家財、光復里楊月糖、塩興里楊永志、復華里董麗珠、成功里凌莊春、龍潭里楊水賴、塩洲里陳惠慶、三合里王胡麗節、東橋里蔡揩、永康里林正雄、中華里王美玉、烏竹里楊清順、大灣里陳有亮、中興里林盛亮、永明里曾重義、復國里黃香蘭、西勢里李全三、崑山里廖華男、六合里洪保重、西橋里陳培境。

台南永康下午表揚12對鑽石婚楷模、39位長青楷模。記者周宗禎／攝影
台南永康下午表揚12對鑽石婚楷模、39位長青楷模。記者周宗禎／攝影
台南永康下午表揚12對鑽石婚楷模、39位長青楷模。記者周宗禎／攝影
台南永康下午表揚12對鑽石婚楷模、39位長青楷模。記者周宗禎／攝影
台南永康下午表揚12對鑽石婚楷模、39位長青楷模。記者周宗禎／攝影
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