台南永康表揚12對鑽石婚楷模 39位長青楷模

台南市永康區今年選出12對鑽石婚楷模及39位長青楷模，下午冒雨在永康區東橋里活動中心表揚，贈送「鶼鰈情深」及「松鶴延年」等匾額，希望表揚活動喚起社會大眾重視家庭、婚姻倫理及傳統敬老尊賢美德。

12對鑽石婚楷模是建國里楊衍佑及陳玉燕、西灣里黃金龍及黃鄭蘭花、龍潭里楊水賴及楊陳玉霞、成功里方俊及李寶信、王行里陳信男及陳林秀琴、南灣里楊春長及楊郭不、東灣里陳武宗及陳阿金、永康里葉子龍及葉鄭明霞、大灣里盧澄蒼及盧李月娥、中興里曾繁標及曾陳淑羣、崑山里陳春興及陳美貴、西橋里劉忠武及陳勝利。