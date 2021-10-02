嘉市YouBike 使用率高 明年前30分鐘免費正評估中

嘉義市公共自行車YouBike 2.0，自去年12月啟用後深受市民歡迎，騎乘數超過65萬人次，日前不僅完成設置100個站點，市府還擴大站點、增設停車柱，將原1500支停車柱增到1778支，並規畫明年擴充到140個站點，「前30分鐘免費政策」明年是否延續仍在評估。

嘉義市Youbike 今年初使用率曾高達每輛車每日8轉以上，疫情前平均使用率超過5轉，疫情期間使用率較低也有3.5轉以上，開站至今使用數達65萬4000人次，上月全市已建置100站、提供750輛車營運，另部分熱門站點像火車站、市政府則增設停車柱，方便更多民眾停取車。

嘉義市交通處長鄭君健表示，市民對於Youbike 政策相當支持，議會日前也提案增設站點，市府在111年度預算中已提報，計畫再增加40站點，議會通過後，即可以更多、更密集站點服務市民。

鄭君健說，雖然許多市民都爭取增設站，但站點設置受限土地取得、使用率、周邊規畫，無法想設站就設，在新站點設置前建議多利用現有站點並搭配嘉義市電動公車，讓騎自行車、搭公車成為代步工具。