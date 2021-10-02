全台首創！雲林設假日返鄉施打站 一下高鐵就可打疫苗

「一下高鐵就可打疫苗！」雲林縣府最近接獲不少旅居外地鄉親反映，他們旅居的縣市因疫苗數量不足，無法提供非在籍長者施打莫得納第二劑。為照顧居住外地的雲林長輩，雲林縣府從善如流，即日起率先實施「回鄉就可施打」方案，讓返鄉民眾一下高鐵就有疫苗可打。

雲林縣旅外鄉親相當多，最近常有人反映指旅居外地的縣市，不提供非在籍長者施打莫德納第二劑，雲林縣府今天決定除了在雲林20鄉鎮市安排23家醫療院所，提供假日接種服務，甚至加碼在距離高鐵站最近的台大虎尾分院也設置快打站，讓旅外民眾只要下高鐵就可接種。

雲林縣長張麗善指出，因有不少雲林鄉親雖想帶父母返鄉施打，卻因工作關係，無法返鄉停留太久，所以也特別與台大雲林分院合作，在鄰近高鐵站的虎尾分院設置施打點，同時，備有專車提供接駁，讓有意返鄉施打莫德納第二劑的70歲以上長輩，享有「到高鐵即到快打站」的服務。

衛生局長曾春美表示，為加速接種作業，前往施打的人必須事先預約，如有需要的鄉親請於10月4日到6日撥打預約專線，將有專人提供預約服務。

一下高鐵就有疫苗可打，目前國內尚無其他縣市做到，曾春美感謝台大分院長黃瑞仁，第一時間爽快答應，願意率先提供如此貼心的服務，相信旅外鄉親可深深感受故鄉的溫暖。