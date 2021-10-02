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全台首創！雲林設假日返鄉施打站 一下高鐵就可打疫苗

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林首創全縣廣設23個返鄉快打站，提供旅居外縣市鄉親返鄉施打疫苗，一下高鐵就可打疫苗。記者蔡維斌／攝影
雲林首創全縣廣設23個返鄉快打站，提供旅居外縣市鄉親返鄉施打疫苗，一下高鐵就可打疫苗。記者蔡維斌／攝影

「一下高鐵就可打疫苗！」雲林縣府最近接獲不少旅居外地鄉親反映，他們旅居的縣市因疫苗數量不足，無法提供非在籍長者施打莫得納第二劑。為照顧居住外地的雲林長輩，雲林縣府從善如流，即日起率先實施「回鄉就可施打」方案，讓返鄉民眾一下高鐵就有疫苗可打。

雲林縣旅外鄉親相當多，最近常有人反映指旅居外地的縣市，不提供非在籍長者施打莫德納第二劑，雲林縣府今天決定除了在雲林20鄉鎮市安排23家醫療院所，提供假日接種服務，甚至加碼在距離高鐵站最近的台大虎尾分院也設置快打站，讓旅外民眾只要下高鐵就可接種。

雲林縣長張麗善指出，因有不少雲林鄉親雖想帶父母返鄉施打，卻因工作關係，無法返鄉停留太久，所以也特別與台大雲林分院合作，在鄰近高鐵站的虎尾分院設置施打點，同時，備有專車提供接駁，讓有意返鄉施打莫德納第二劑的70歲以上長輩，享有「到高鐵即到快打站」的服務。

衛生局長曾春美表示，為加速接種作業，前往施打的人必須事先預約，如有需要的鄉親請於10月4日到6日撥打預約專線，將有專人提供預約服務。

一下高鐵就有疫苗可打，目前國內尚無其他縣市做到，曾春美感謝台大分院長黃瑞仁，第一時間爽快答應，願意率先提供如此貼心的服務，相信旅外鄉親可深深感受故鄉的溫暖。

凡設籍雲林縣（居住外縣市並在外縣市未造冊或未預約者）。今年7月16日前已接種第一劑莫德納疫苗，且接種間隔滿10周以上的70歲以上長者或60歲以上原住民，均可預約返鄉施打第二劑莫德納。預約方式：10月4日至6日上午9時至下午4時，撥打（05）7002177、7002178、7002179、7002180專線，有專人服務。

雲林首創在籍不在戶MO施打時程。記者蔡維斌／翻攝
雲林首創在籍不在戶MO施打時程。記者蔡維斌／翻攝
雲林首創在籍不在戶MO施打時程。記者蔡維斌／翻攝
雲林首創在籍不在戶MO施打時程。記者蔡維斌／翻攝

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