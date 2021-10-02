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雲林最有錢的鄉！麥寮下周起全鄉發放3千元振興金

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
被雲林縣民公認最有錢的麥寮鄉將從下周起發放3千元「振興禮金」。記者蔡維斌／翻攝
被雲林縣民公認最有錢的麥寮鄉將從下周起發放3千元「振興禮金」。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣唯一自行發放振興經濟禮金的麥寮鄉，今天公布施行辦法並預定從下周1起開始發放，為避免鄉民舟車勞頓領取，將直接匯入鄉民帳戶中，預計共有4萬8千多人受惠，對於其中600多名遭法院假扣押的鄉民，則到公所申辦領取現金「兌換券」，讓所有人都能領到錢，鄉公所呼籲符合資格者盡速辦理領取。

被譽為雲林最富裕之鄉的麥寮鄉，鄉代會於上月3日提案一致通過提案，決定全鄉4萬8000人除設籍麥寮的人之外，鄉公所也加碼連同外籍配偶也一併發放，每人3000元「振興禮金」，麥寮鄉長蔡長昆今天表示，凡於今年8月31日前設籍麥寮鄉者均可領取，所需1.4億元全由公所自行籌措，財源已到位，預定從10月4日開始受理申領。

蔡長昆說，麥寮鄉因有台塑六輕每年所繳納的地方稅包括房屋稅、地價稅約有3、4億元的自有財源，扣除固定預算支出，自籌1.4億「振興禮金」財源，對財政負擔不會太大。

公所決定採取兩種發放方式，蔡長昆說，因鄉民都設有台塑六輕敦親睦鄰基金7200元帳戶，因此3000元禮金，將於10月20日直接匯入該帳戶，免得大家還要舟車勞頓到鄉公所辦理。此外，因全鄉約有六百人帳戶遭法院假扣押，一旦匯入帳戶會被扣除，無法獲得實惠，所以連同沒有睦鄰帳戶的人，可到鄉公所洽辦「現金兌換券」即可到農會領取現金，如此一來全鄉的人都可領到現金，實質受惠。

下周一（4日）起至10月12日止，可至公所農經課辦理，例假日及國慶日仍照常受理，相關申辦手續或文件，公告於麥寮鄉公所全球資訊網，請民眾自行查閱。

麥寮鄉民擁有生育、午餐、回饋金等多項福利，連5倍券都比其他鄉鎮的人可多領3千元，不少網友羨慕留言「真想搬到麥寮」。

被雲林縣民公認最有錢的麥寮鄉將從下周起發放3千元「振興禮金」。記者蔡維斌／翻攝
被雲林縣民公認最有錢的麥寮鄉將從下周起發放3千元「振興禮金」。記者蔡維斌／翻攝

六輕 台塑

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