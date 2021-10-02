台南海尾朝皇宮倡議山海圳國家綠道獲宗教公益獎

台南市海尾朝皇宮結合社大台江分校推動大廟興學，弘揚大道公「終身學習、社會參與、保境護生」的精神，催生台江文化中心、倡議台江流域學習、山海圳國家綠道、保生健康促進中心等，昨再度獲得內政部宗教公益獎，廟方今天將獎牌擺設在大殿內，答謝大道公守護全村子弟、庇佑台江文化運動的恩澤。

「安身立命起草寮，地號出名16寮，大道公廟海尾寮」這是台江16六寮歌謠描寫台江古漁村海尾寮的故事。朝皇宮為海尾寮的信仰文化中心，昔日也是村人上課的「學仔」，也就是今天的社區學習中心，更是村人議事討論公共議題的「公茨」。因此，朝皇宮從2006年起結合社大台江分校推動大廟興學，以公民學習行動，恢復村廟的社區學習、公民參與、文化信仰3大公共性格。

台江分校執行長吳茂成表示，鄉親平日就在大廟學習音樂藝術及環境人文等各項課程，以在地學習的力量，促進老中青少能夠安住在公民學習，營造在地安老的台江社區家園。

海尾朝皇宮從守護河川，倡議台灣山海圳國家綠道，獲得行政院列為示範綠道，近來，許多遊客都會先來朝皇宮參訪，禮敬大道公，再走上這條台灣長距離的國家綠道，從台江內海一路沿著嘉南大圳、曾文溪，一路走上玉山。