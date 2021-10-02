影／1對1免費家教翻轉弱勢孩子命運 薪傳首站前進水上鄉

前台北世貿二館館長黃金山退休，返鄉嘉義縣民雄鄉開薪傳二手書店，免費輔導清寒及低成就學生課業，提供晚餐，「一對一家教模式」成效受肯定；水上鄉長劉敬祥清空鄉立圖書館閒置空間，引進免費課輔家教模式，幫助鄉內弱勢孩子，薪傳免費家教首站前進水上鄉成立分部，上午舉行揭碑啟用典禮。

揭牌典禮，來賓冠蓋雲集，縣長翁章梁、劉敬祥、黃金山、立委翁重鈞、立委蔡易餘助理、教育處代理處長李美華、嘉邑行善團理事長徐文志、北回急難救助協會創會理事長林進一及理事長盧立志 、中正大學代表胡維平及多位嘉縣市議員，共同揭開薪傳水上分部木牌紅布慶祝，劉敬祥送學生代表馬克杯，徐文志贊助2萬元。

黃金山為課輔成立中華薪傳智庫協會，水上分部因招募中正大學課輔大學生上課延期，延至12日開課，水上分部比照民雄薪傳書店一對一家教模式，首次官民合作開辦，鄉公所提供圖書館場地、募款，北回急難協會贊助費用，中正大學安排大學生課輔，由主辦單位租遊覽車接送課輔大學生。

中正大學為安排課輔師資，開辦課輔服務學習課程，目前有200名大學課輔教師；黃金山述說一對一免費家教，對低成就、清寒學生課業進步助益大，翻轉孩子命運，繼水上分部，明年開辦大林鎮分部。