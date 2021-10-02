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影／1對1免費家教翻轉弱勢孩子命運 薪傳首站前進水上鄉

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
薪傳水上鄉分部揭牌典禮，縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、館長黃金山等來賓，共同揭開薪傳水上分部木牌紅布慶祝。記者魯永明／攝影
薪傳水上鄉分部揭牌典禮，縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、館長黃金山等來賓，共同揭開薪傳水上分部木牌紅布慶祝。記者魯永明／攝影

前台北世貿二館館長黃金山退休，返鄉嘉義縣民雄鄉開薪傳二手書店，免費輔導清寒及低成就學生課業，提供晚餐，「一對一家教模式」成效受肯定；水上鄉長劉敬祥清空鄉立圖書館閒置空間，引進免費課輔家教模式，幫助鄉內弱勢孩子，薪傳免費家教首站前進水上鄉成立分部，上午舉行揭碑啟用典禮。

揭牌典禮，來賓冠蓋雲集，縣長翁章梁、劉敬祥、黃金山、立委翁重鈞、立委蔡易餘助理、教育處代理處長李美華、嘉邑行善團理事長徐文志、北回急難救助協會創會理事長林進一及理事長盧立志 、中正大學代表胡維平及多位嘉縣市議員，共同揭開薪傳水上分部木牌紅布慶祝，劉敬祥送學生代表馬克杯，徐文志贊助2萬元。

黃金山為課輔成立中華薪傳智庫協會，水上分部因招募中正大學課輔大學生上課延期，延至12日開課，水上分部比照民雄薪傳書店一對一家教模式，首次官民合作開辦，鄉公所提供圖書館場地、募款，北回急難協會贊助費用，中正大學安排大學生課輔，由主辦單位租遊覽車接送課輔大學生。

中正大學為安排課輔師資，開辦課輔服務學習課程，目前有200名大學課輔教師；黃金山述說一對一免費家教，對低成就、清寒學生課業進步助益大，翻轉孩子命運，繼水上分部，明年開辦大林鎮分部。

劉敬祥說，免費家教比現在留校課輔成效好，為發揮圖書館效益，幫助鄉內9所國中小弱勢孩子，引進免費家教模式，開辦初期由各校推介40名學生上課，每月10多萬元開銷，由公所募款、北回救助協會贊助，開學後由家長接送孩子到圖書館上課，家教科目英、數、國文為主。

薪傳水上鄉分部揭牌典禮，館長黃金山(左三)將嘉邑行善團理事長徐文志捐款交給助贊助的北回急難救助協會理事長盧立志（右三）。記者魯永明／攝影
薪傳水上鄉分部揭牌典禮，館長黃金山(左三)將嘉邑行善團理事長徐文志捐款交給助贊助的北回急難救助協會理事長盧立志（右三）。記者魯永明／攝影
薪傳水上鄉分部揭牌典禮，縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、館長黃金山等來賓，與學生代表開心合照。記者魯永明／攝影
薪傳水上鄉分部揭牌典禮，縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、館長黃金山等來賓，與學生代表開心合照。記者魯永明／攝影
薪傳水上鄉分部揭牌典禮，縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、館長黃金山等來賓，共同揭開薪傳水上分部木牌紅布慶祝。記者魯永明／攝影
薪傳水上鄉分部揭牌典禮，縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、館長黃金山等來賓，共同揭開薪傳水上分部木牌紅布慶祝。記者魯永明／攝影

圖書館 中正大學 金山

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