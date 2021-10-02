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被遺忘的古老河道隱沒巷弄 台南枋溪地圖尋訪水文故事

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區公所與聚珍台灣團隊以浮世繪風格製作《台南枋溪地圖》，尋訪府城不能被遺忘的水文故事。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所與聚珍台灣團隊以浮世繪風格製作《台南枋溪地圖》，尋訪府城不能被遺忘的水文故事。記者鄭惠仁／攝影

台南市區多數河川都沒入地下成雨水道，流經中西區清水寺的枋溪為德慶溪支流，因為自然湧泉，終年水流不斷。中西區公所與聚珍台灣團隊將這條被遺忘的古老河道以浮世繪風格製作《台南枋溪地圖》，今天發表，尋訪府城不能被遺忘的水文故事。

中西區長汪慶龍表示，2017年底清水寺前枋溪舊河道，因工程而打開溝蓋，重現世人眼前，引發市民對府城水文的熱烈討論；中西區公所隔年的社區影像培力課程中帶領學員共作拍攝了《枋溪．訪溪》紀錄片；2019年又辦理了枋溪系列活動，如枋溪前世今生講座、地景走讀、想像畫分享會，開啟民眾對枋溪的深入瞭解；2020年為擴大更多民眾對枋溪的認識走訪，公所與聚珍台灣團隊合作，製作《臺南枋溪地圖》，今天正式問世，希望透過地圖的呈現，喚起民眾找尋地方水文知識及脈絡。

《台南枋溪地圖》是浮世繪風格的空中俯瞰圖，以枋溪為主角超廣角延伸，除了呈現枋溪流域的地理位置、附近特色景點及店家，也可眺望至西邊海岸，顛覆中西區以往發行地圖的紀實觀點，讓人一窺府城水文脈絡。民眾可跟著地圖的引導，觀察路旁溝渠內的潺潺水流及特殊地景，如地勢落差、防水閘門等，這些歷史空間演變，都是溪水流經的寶貴見證。

聚珍台灣總監王子碩指出，中西區有許多城市紋理隨著時代的變遷，已隱沒成為歷史，「枋溪」是台南舊城區的重要河川之一，發源於開山路延平郡王祠東邊一帶，由南往北蜿蜒，最後在原台南公會堂、吳園藝文中心附近注入「德慶溪」。此地圖以枋溪為主角，左方為南、右方為北，由左至右呈現枋溪河道沿岸風情，延伸台南舊城及西側區域，呈現古今重要景點。

中西區公所即日起推出「我沿枋溪遊府城-臺南枋溪地圖限量快閃送」活動，只要按讚追蹤「中西區－府城之心」FB粉絲專頁，並任選本活動指定13處的其中1處枋溪沿線特色地景自拍合照後，公開上傳在自己的FB並留言「我沿枋溪遊府城-我想要限量臺南枋溪地圖！」即可獲得限量地圖。《台南枋溪地圖》背後有枋溪延線特色地景介紹及《枋溪．訪溪》紀錄片QR-code，內容豐富值得收藏。

台南市中西區公所與聚珍台灣團隊以浮世繪風格製作《台南枋溪地圖》，尋訪府城不能被遺忘的水文故事。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所與聚珍台灣團隊以浮世繪風格製作《台南枋溪地圖》，尋訪府城不能被遺忘的水文故事。記者鄭惠仁／攝影
台南市枋溪流經中西區清水寺前，已是漸被遺忘的古河道。記者鄭惠仁／攝影
台南市枋溪流經中西區清水寺前，已是漸被遺忘的古河道。記者鄭惠仁／攝影

台南 臺南 紀錄片

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