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路口交通事故近7成 台南東區公布十大肇事路口將大執法

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市東區在北門路商圈、中華東路及凱旋路口、中華東路及東門路口等處採科技執法，取締違規停車、闖紅燈、未依規定轉彎、超速等違規項目。記者邵心杰／翻攝
台南市東區在北門路商圈、中華東路及凱旋路口、中華東路及東門路口等處採科技執法，取締違規停車、闖紅燈、未依規定轉彎、超速等違規項目。記者邵心杰／翻攝

據統計，台南市東區今年1月初至7月底，交通事故件數總計2777件，其中發生在「路口」的案件計1927件，占交通事故總件數比例為69.4%；台南市警一分局公布前10大肇事路口外，本月起將針對「汽、機車不禮讓行人」、「行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」、「闖紅燈及紅燈右轉」等樣態，執行路口大執法。

台南市警一分局公布東區前10大肇事路口，分別為東寧路與勝利路口、東門路與崇學路口、崇明路與林森路口、中華東路與小東路口、大同路與林森路口、東寧路與裕農路口、北門路與民族路口、林森路與長榮路三段66巷口、中華東路與東門路口、大學路與勝利路口。

警方指出，為提升路口安全，台南市東區在北門路商圈、中華東路及凱旋路口、中華東路及東門路口等處裝設固定式科技執法設備，利用科學儀器取締違規停車、闖紅燈、未依規定轉彎、超速等違規項目。

同時，定期檢視事故發生地點，根據易肇事路段採定點守望交通執法方式，增加見警率，提升用路民眾警覺心。

此外，警方表示，1月初至7月底，高齡者(65歲以上)交通事故案件計471件，佔交通事故總件數(2777件)的比例為17%，也將針對「高齡者違規駕駛」等加強執法，杜絕違規行為。

台南市警一分局公布前10大肇事路口外，本月起將針對「汽、機車不禮讓行人」、「行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」等執行路口大執法。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局公布前10大肇事路口外，本月起將針對「汽、機車不禮讓行人」、「行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」等執行路口大執法。記者邵心杰／翻攝

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