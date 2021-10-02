新營轉運站獲國家卓越建設獎 為台南溪北轉運重要門戶

台南「新營轉運站」榮獲今年國家卓越建設獎最佳施工品質類金質獎，台南市長黃偉哲表示，施工團隊克服工程難點，鉅細靡遺還原建築師所設計鋼構弧形風帆意象，除了兼具遮陽效果，呼應嘉南平原稻穗暖陽的特殊外型及色彩計畫更成為轉運站最大特色亮點，今年1月啟用迄今已服務逾7千人次，期許未來不僅成為溪北地區重要的交通轉運門戶，更活絡地方發展。

「新營轉運站」距新營交流道僅約800公尺，造價約1.4億元，因應北台南民眾搭乘與轉乘國道、市區客運需求，而規畫興建。

南市交通局長王銘德指出，該轉運站為地上4層建築，主體為傳統RC工法，輔以乾式輕量化系統，日後較易保養維護與更換，受評審委員肯定。全區有9席大客車月台及4席備用席位，平面也規畫汽車80席、機車73席停車格位，滿足旅客停車需求；站內則留有商業空間，如同日本「道之驛」，全棟未來不僅提供轉乘旅客使用，也提供重劃區內未來工作人口商業需求。

王銘德表示，目前新營轉運站共進駐統聯客運1612、1628等2條國道客運，嘉義客運7207、7208等2條公路客運，以及市區公車20條，包括棕幹線、橘9、橘9-1、黃1、黃2、黃3、黃4、黃5、黃6、黃6-1、黃7、棕1、棕2、棕3、棕3-1、棕4、棕5、棕6、61、61-1等，其他路線公運處也正在協調業者持續增加中。