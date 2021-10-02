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台南多管道改善蚵棚之亂 蚵農：沒有官員講的那麼好

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府委託包商清理海岸蚵棚即將完成作業，海岸將暫時無蚵棚之亂。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府委託包商清理海岸蚵棚即將完成作業，海岸將暫時無蚵棚之亂。記者鄭惠仁／攝影

台南市牡蠣養殖季已登場，但諷刺的是，部分海岸沙灘仍堆置著尚未處理完的蚵棚垃圾，每年上演環境亂象戲碼。農業局表示，將推廣多管道養殖方式，改善每年因蚵棚、浮筒造成的髒亂問題。

台南市每年10月到隔年6月是牡蠣養殖季，季末蚵農會將蚵棚拖至岸邊，等候廠商處理。但因經費不足，造成部分未經處理的蚵棚拖到隔年，形成海岸亂象。

2020年起行政院推海洋致敬計畫，市府連續3年獲得每年補助2千多萬元清理蚵棚的費用，今年是第1年實施，目前業者正在四草、漁光島、鯤鯓黃金海岸處理蚵棚，預計10月完成。但沒了補助，蚵棚處理不完的亂象還是會再發生。

為此，台南市政府除了明年市議會第1次定期會要提出自治條例，禁用保麗龍做蚵棚浮筒；另今年持續補助台南市牡蠣養殖發展協會試驗HDPE高密度聚乙烯塑膠管材質蚵棚，若能耐颱風衝擊，將逐步輔導蚵農採用。

台南市漁管所長周瓈表示，去年試驗的新式蚵棚有PVC、HDPE兩種材質，因HDPE材質效果佳，今年繼續試驗，現階段將鼓勵多管道養殖，包含新式蚵棚、竹製蚵棚、延繩吊養等方式。

1座蚵棚需12個至16個浮筒，過去都使用保麗龍，但保麗龍易碎裂造成環境汙染。去年補助蚵農使用EPP、PE材質浮筒，其中EPP材質浮筒也有裂開、破掉及吸水等問題，周瓈朝說，已請業者改善品質，另PE浮筒去年登記補助量3千個，今年已增加到8千多個，採用的蚵農漸多，已見到成效。

黃姓、張姓蚵農認為，新式蚵棚1棚要20萬元，也不知道能使用幾年，若要投資下去令人膽顫心寒；而PE塑膠浮筒在非養殖期間是否堪長時間曝曬，都要觀察，不是官員講得那麼好。

蚵棚 台南 保麗龍

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