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台南傳統市場再查獲私宰雞肉 屠體全沒入再開罰2萬元

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市違法屠宰聯合查緝小組今天在北區傳統市場查獲私宰雞隻行為，開罰2萬元。圖／農業局提供
台南市違法屠宰聯合查緝小組今天在北區傳統市場查獲私宰雞隻行為，開罰2萬元。圖／農業局提供

台南市違法屠宰聯合查緝小組，9月30日下午會同農委會動植物防疫檢疫局，進行違法屠宰聯合稽查，在北區傳統市場內查獲陳姓業者販售未經合法屠宰雞隻，全雞屠體5隻、分切雞肉及內臟共計16.54公斤，違法屠體已全數依法沒入及銷毀，並由防檢局依畜牧法對陳姓業者裁處新臺幣2萬元罰鍰。

農業局局長李建裕表示，南市今年已查獲共5件違法屠宰案，為維護畜禽肉食用安全，落實於屠宰場內合格屠宰，持續辦理轄內違法屠宰查緝工作。未在屠宰場屠宰供食用的家禽或販賣未經屠宰衛生檢查的家禽屠體、內臟者，依畜牧法處新台幣2萬元以上10萬以下罰鍰，情節重大或再犯者處一年以下有期徒刑，請業者切勿以身試法。

市府呼籲業者切勿私宰家畜禽，也請消費者購買畜禽肉時，不購買來路不明的肉品，務必認明「防檢局屠宰衛生合格」標誌，可確保來自於合法屠宰場，且經防檢局派駐的獸醫師檢查合格的衛生安全肉品，就可以安心採購及烹煮食用。民眾若發現違法屠宰情事，可撥打1999市民專線或農業局06-6326301，共同防疫並維護畜禽肉消費安全。

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