台南傳統市場再查獲私宰雞肉 屠體全沒入再開罰2萬元

台南市違法屠宰聯合查緝小組，9月30日下午會同農委會動植物防疫檢疫局，進行違法屠宰聯合稽查，在北區傳統市場內查獲陳姓業者販售未經合法屠宰雞隻，全雞屠體5隻、分切雞肉及內臟共計16.54公斤，違法屠體已全數依法沒入及銷毀，並由防檢局依畜牧法對陳姓業者裁處新臺幣2萬元罰鍰。

農業局局長李建裕表示，南市今年已查獲共5件違法屠宰案，為維護畜禽肉食用安全，落實於屠宰場內合格屠宰，持續辦理轄內違法屠宰查緝工作。未在屠宰場屠宰供食用的家禽或販賣未經屠宰衛生檢查的家禽屠體、內臟者，依畜牧法處新台幣2萬元以上10萬以下罰鍰，情節重大或再犯者處一年以下有期徒刑，請業者切勿以身試法。

市府呼籲業者切勿私宰家畜禽，也請消費者購買畜禽肉時，不購買來路不明的肉品，務必認明「防檢局屠宰衛生合格」標誌，可確保來自於合法屠宰場，且經防檢局派駐的獸醫師檢查合格的衛生安全肉品，就可以安心採購及烹煮食用。民眾若發現違法屠宰情事，可撥打1999市民專線或農業局06-6326301，共同防疫並維護畜禽肉消費安全。