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蚵棚架碎竹與環境保育的戰爭？台南淨灘中的諷刺光景
新冠肺炎疫情3級警戒後，台南市環保局今天首度在黃金海岸舉行淨灘活動，沙灘上大批碎竹子令人吃驚與擔心，牡蠣養殖季已開始，海灘上數千準備要入海放養牡蠣的蚵架，相較下極為諷刺，撿起碎竹子的民眾說，若不改善蚵棚材質，年年上演的環境髒亂景象何時了。
今天上午，台南市長黃偉哲帶領社區環保志義工、民間社團、企業團體、市府相關單位約620人淨灘，2個小時共計清出2.8噸垃圾，其中以碎竹子2.1噸最多，可回收廢棄物總重500公斤，又以玻璃瓶及寶特瓶共350公斤最多。
黃金海岸從船屋往北走，喜樹到鯤鯓段沙灘布滿碎竹子，參加淨灘的大人小孩耐心地撿拾，撈起大把摻有碎竹子的沙，放進篩具，篩出碎竹再放進垃圾袋內。民眾看到一旁堆置著新作好的蚵棚，有感而發地表示，每年近萬個竹子蚵棚放入海中養殖牡蠣，遇到颱風，蚵棚就被打碎飄到海岸，等收成了，蚵棚又拉上岸，放置在沙灘等待處理，整個美麗沙灘幾乎都被佔據，影響觀光發展也帶來髒亂，「碎竹子布滿沙灘，誰敢帶小孩來玩！」
「這樣的景象年復一年何時休！」淨灘的民眾說，應該加緊腳步輔導蚵農改善蚵棚材質，徹底解決問題。清潔隊人員指出，他們常會到黃金海岸清理，但人力有限清不完。
台南牡蠣養殖季從10月1日開始，蚵農陸續拖蚵棚入海養殖牡蠣，今天淨灘的黃金海岸就布滿剛做好的蚵棚，準備入海養殖，還有工人忙著製作蚵棚，此景象與正忙著淨灘，撿拾碎竹子的畫面對照，諷刺下成鮮明對比。
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