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影／嘉大為農民拓展新出路 農產品加值打樣中心成立

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義大學「農產加值打樣中心」結合學校研發實力，食品工廠加工技術、設備，幫農民做試量產開發。記者卜敏正／攝影
嘉義大學「農產加值打樣中心」結合學校研發實力，食品工廠加工技術、設備，幫農民做試量產開發。記者卜敏正／攝影

嘉義大學食品科學系「農產加值打樣中心」昨天啟用，打樣中心整合嘉大教師專業技術及食品加工廠設備資源，提供雲嘉南區農民農產品加工技術輔導，從產品類型、打樣、包裝設計、市場規畫及通路銷售等，只需做少量試量產，除了試探消費者需求度，也為農民打造新市場商機，年底前將提供免費打樣服務。

行政院農委會科技處長王仕賢、嘉義市建設處長田長沛、嘉大校長艾群、市議員蔡文旭、陳家平、傅大偉等人昨共同為嘉大「農產加值打樣中心」揭牌，艾群強調嘉大是雲嘉南地區，唯一具備精實農業生物科技研究，與教育能量綜合型大學，具有完善設備、堅強研發實力，農產品加值打樣中心成立，將提供更多服務。

義大學食品科學系助理教授、食品加工廠主任張文昌說明，農產品打樣中心總共有四大面向，分別是對產品乾燥、焙炒、碾製、粉碎開發，共同的特性就是安全，這些產品不易發黴、不容易壞，農民只要提供少量的農產品原料，交給打樣中心，透過嘉大的加工技術、設備，幫農民做試量產開發。

他說，這做法不僅減少農民開發失敗，之後也可以試做產品包裝、甚至做成禮盒形式少量試量產，試探市場接受度。目前已經有農民透過嘉大協助，將產品加工完成包裝後寄到外國，因此打樣中心的成立，是替農民打造新的市場商機。

嘉義大學「農產加值打樣中心」昨天啟用，行政院農委會科技處長王仕賢（左六）、嘉大校長艾群（右六）等人共同揭牌。記者卜敏正／攝影
嘉義大學「農產加值打樣中心」昨天啟用，行政院農委會科技處長王仕賢（左六）、嘉大校長艾群（右六）等人共同揭牌。記者卜敏正／攝影
嘉義大學「農產加值打樣中心」結合學校研發實力，食品工廠加工技術、設備，幫農民做試量產開發。記者卜敏正／攝影
嘉義大學「農產加值打樣中心」結合學校研發實力，食品工廠加工技術、設備，幫農民做試量產開發。記者卜敏正／攝影
農民只要提供少量農產品原料，即可做開發試量產、打樣包裝、行銷。記者卜敏正／攝影
農民只要提供少量農產品原料，即可做開發試量產、打樣包裝、行銷。記者卜敏正／攝影
嘉義大學「農產加值打樣中心」結合學校研發實力，食品工廠加工技術、設備，幫農民做試量產開發。記者卜敏正／攝影
嘉義大學「農產加值打樣中心」結合學校研發實力，食品工廠加工技術、設備，幫農民做試量產開發。記者卜敏正／攝影
行政院農委會科技處長王仕賢（右三起）、嘉大校長艾群、嘉義市建設處長田長沛（左一）、市議員蔡文旭（右一）等人，昨天參訪「農產加值打樣中心」。記者卜敏正／攝影
行政院農委會科技處長王仕賢（右三起）、嘉大校長艾群、嘉義市建設處長田長沛（左一）、市議員蔡文旭（右一）等人，昨天參訪「農產加值打樣中心」。記者卜敏正／攝影

農民 嘉義 義大

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