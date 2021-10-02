麻豆、下營廢柚枝條今年恢復到果園清運 先看這規定

棘手的廢棄柚枝條問題有解了！麻豆區公所表示，自110年10月15日至111年1月31日止，柚農可以自行載運廢棄柚枝條至麻豆掩埋場，或連繫麻豆區清潔隊協助載運，讓柚農不必再擔心柚枝載運問題，可以更放心的處理剪枝。

麻豆柚農在文旦採收期過後，就必須修剪文旦樹枝條，讓柚樹休養生息，以備來年開春後開花結果。以往廢棄柚枝條處理多以焚燒為主，但製造空氣汙染容易被開罰，後來又有碎木機絞碎廢棄柚枝條鋪柚園當肥料，但不普及，導致廢棄柚枝條問題深深困擾柚農。

市長黃偉哲為體恤柚農，指示農業局、環境保護局及麻豆區公所協助柚農處理廢棄柚枝條問題，讓柚農得以安心剪枝。

環保局規劃今年載運有二種方式，一是柚農自行載運到麻豆掩埋場（要先聯繫麻豆區清潔隊，電話5716877），清潔隊會提供培養土回饋；另外一種是柚農如果無法自行載運，可以先聯繫清潔隊現勘，再約指定日由清潔隊前往載運（指定日為每周三、五，且柚農需預留2名人力配合搬運）。

麻豆區長柳世雄表示，感謝農業局及環保局的協助處理廢棄柚枝條載運問題，麻豆區公所也會結合農業局及轄區機關學校，加強研發廢棄柚枝條再生利用，讓廢棄柚枝條變黃金。

另外，中秋過秋分到，麻豆紅文旦及大白柚也陸續上市，和麻豆文旦一樣有酸甘甜的好滋味，歡迎大家前來選購。

市議員陳秋宏日前召開廢柚樹枝清運計劃結論，麻豆及下營柚枝清運原則，自行載運到清潔隊周一至周五上午9點到下午4點半，僅收柚枝，提供培養土回饋。

到柚園收運請農民先電聯各區清潔隊，打電話預約清潔隊現勘後約定前往地點載運，果農須留人力2名配合搬運。麻豆區載運日周三、周五；下營區載運日周二與周四。