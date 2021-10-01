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改裝車噪音吵死人！台南擴大實施「聲音照相科技執法」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市擴大實施聲音照相科技執法，前方會放置「常有聲音照相請降低音量行駛」告示牌提醒。圖／環保局提供
台南市擴大實施聲音照相科技執法，前方會放置「常有聲音照相請降低音量行駛」告示牌提醒。圖／環保局提供

改裝車噪音引發民怨，環保署今年元月啟用聲音拍照科技執法，台南市環保局將擴大實施，今年會陸續添購設備增加到5組，在各區輪流取締，由檢舉熱區先加強取締，如182線龍崎往內門及台3線楠西往大埔等重機車最愛的集結路線，市區也會不定時取締。熱區除由警察局提供外，民眾也可上「噪音車檢舉網站」或1999檢舉，評估後前往設置取締。

台南市白河警分局轄區172線、174線及175線等山區道路改裝車出沒，影響安寧造成居民困擾，分局除在假日前排班加強攔查外，也與環保局聯手科技執法；5日起將在172線白河仙草埔段設置「車輛排氣管聲音照相科技執法」，期遏阻改裝噪音車。

環保局「聲音照相科技執法」下月將陸續擴大到5組，在台南市各熱區輪流排班拍照取締，經判斷屬明確車輛行駛噪音超標者，架設聲音照相設備執法時，會在架設點前方100公尺到300公尺間，放置「常有聲音照相請降低音量行駛」告示牌，提醒汽機車駕駛人。

環保局表示，聲音照相科技執法開罰標準是超過噪音管制標準值，速限50公里以下道路，管制標準為86分貝，速限超過50公里小於70公里的道路管制標準為90分貝，依噪音管制法直接開單告發可處罰1800元至3600元。

台南市白河172線仙草埔段是重點取締熱區。圖／環保局提供
台南市白河172線仙草埔段是重點取締熱區。圖／環保局提供
台南市擴大實施聲音照相科技執法，民眾收到的罰單上會有噪音值。圖／環保局提供
台南市擴大實施聲音照相科技執法，民眾收到的罰單上會有噪音值。圖／環保局提供

噪音 台南 白河

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