改裝車噪音吵死人！台南擴大實施「聲音照相科技執法」

改裝車噪音引發民怨，環保署今年元月啟用聲音拍照科技執法，台南市環保局將擴大實施，今年會陸續添購設備增加到5組，在各區輪流取締，由檢舉熱區先加強取締，如182線龍崎往內門及台3線楠西往大埔等重機車最愛的集結路線，市區也會不定時取締。熱區除由警察局提供外，民眾也可上「噪音車檢舉網站」或1999檢舉，評估後前往設置取締。

台南市白河警分局轄區172線、174線及175線等山區道路改裝車出沒，影響安寧造成居民困擾，分局除在假日前排班加強攔查外，也與環保局聯手科技執法；5日起將在172線白河仙草埔段設置「車輛排氣管聲音照相科技執法」，期遏阻改裝噪音車。

環保局「聲音照相科技執法」下月將陸續擴大到5組，在台南市各熱區輪流排班拍照取締，經判斷屬明確車輛行駛噪音超標者，架設聲音照相設備執法時，會在架設點前方100公尺到300公尺間，放置「常有聲音照相請降低音量行駛」告示牌，提醒汽機車駕駛人。