嘉義市2千元消費金比照消費券領取 10月底發放

嘉義市政府今天公告振興消費金實施計畫，今年8月24日(含)前設籍嘉義市市民，或今年8月24日前在嘉義出生新生兒，11月27日前辦妥出生登記並設籍嘉義市者，都可領2000元消費金，將比照前總統馬英九時代發放消費券方式，透過民政系統造冊，在機關、學校等處所分設發放所，10月30、31日統一發放。

嘉市民政處表示，嘉義市民接到領取消費金通知單後，於10月30、31日上午8時30分至下午4時，帶領取通知單、國民身分證及印章領取；未成年人由法定代理人依規定領取。

如需委託他人代領，也必須攜帶規定的證件和通知單，到指定發放地點領取；當日無法領取者，可於11月份每周五及周六上午9時至中午12時、下午2時至5時逕至轄區所屬聯合里辦公處補領。

如皆未能於上述時段親自或委託他人領取者，也可至市府或東、西區區公所、東、西區戶政事務所官方網站下載轉帳申請表，並檢附本人國民身分證影本，及臺灣銀行或郵局等二家金融機構存摺封面影本，於11月5至27日上班時間，送交或掛號郵寄至嘉市東、西區戶政事務所申請。

款項預計110年12月20日後撥款入帳。逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

民政處說明，今年8月24日前在嘉義出生的新生兒，父母其中一人須為嘉義市民，且必須在11月27日前辦妥出生登記並設籍嘉義市者，才能依規定領取消費金。