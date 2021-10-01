快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

港府官員IG「十一」國慶出現中華民國國旗 稱遭駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市2千元消費金比照消費券領取 10月底發放

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市將於10月30丶 31日發放振興消費金，每位市民可領2000元。記者卜敏正／攝影
嘉義市將於10月30丶 31日發放振興消費金，每位市民可領2000元。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府今天公告振興消費金實施計畫，今年8月24日(含)前設籍嘉義市市民，或今年8月24日前在嘉義出生新生兒，11月27日前辦妥出生登記並設籍嘉義市者，都可領2000元消費金，將比照前總統馬英九時代發放消費券方式，透過民政系統造冊，在機關、學校等處所分設發放所，10月30、31日統一發放。

嘉市民政處表示，嘉義市民接到領取消費金通知單後，於10月30、31日上午8時30分至下午4時，帶領取通知單、國民身分證及印章領取；未成年人由法定代理人依規定領取。

如需委託他人代領，也必須攜帶規定的證件和通知單，到指定發放地點領取；當日無法領取者，可於11月份每周五及周六上午9時至中午12時、下午2時至5時逕至轄區所屬聯合里辦公處補領。

如皆未能於上述時段親自或委託他人領取者，也可至市府或東、西區區公所、東、西區戶政事務所官方網站下載轉帳申請表，並檢附本人國民身分證影本，及臺灣銀行或郵局等二家金融機構存摺封面影本，於11月5至27日上班時間，送交或掛號郵寄至嘉市東、西區戶政事務所申請。

款項預計110年12月20日後撥款入帳。逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

民政處說明，今年8月24日前在嘉義出生的新生兒，父母其中一人須為嘉義市民，且必須在11月27日前辦妥出生登記並設籍嘉義市者，才能依規定領取消費金。

嘉義 新生兒 身分證

延伸閱讀

嘉市團旅每人補助500元申請踴躍 已超過400團登記

老厝改新屋變大了！嘉市獎勵老屋重建最高40%容積獎勵

2021台灣設計展嘉市首發 聖保羅體驗館文化路新亮點

流感疫苗全面開打！嘉義維護校園安全 自購供教職員施打

相關新聞

台南安平2期國宅海砂屋 都更遲未動工

20多年前由中央興建的台南安平2期國宅被鑑定為海砂屋危樓，牆壁剝落、鋼筋裸露，住戶提心吊膽，市府4年前向營建署爭取補助辦...

影／嘉大為農民拓展新出路 農產品加值打樣中心成立

嘉義大學食品科學系「農產加值打樣中心」昨天啟用，打樣中心整合嘉大教師專業技術及食品加工廠設備資源，提供雲嘉南區農民農產品...

雲林聯手慈濟 增56處回收場

雲林縣每月產出320公噸圾圾，多年來仰賴外運焚化，縣府除積極推動零廢料再生資源處理廠，昨天結合慈濟基金會將在全縣增設56...

彩虹自行車道鑑定安全 後天重啟

嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒設計環繞園區空中的策馬橋飛輿自行車道，夜間七彩燈光閃爍，被譽為「彩虹自行車道...

台南增聲音照相 取締改裝車噪音

台南市172線、174線及175線等山區道路改裝車出沒，影響安寧造成居民困擾，白河警方昨天凌晨起不定時、不定點密集路檢，...

嘉市老屋重建 最高40%容積獎勵

嘉義市吳姓市民重建長輩留下的竹編夾泥牆老厝，申請危老建物重建獎勵補助，經3個月審核通過，獲重建計畫書及結構評估補助，還獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。