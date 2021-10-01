都用台南越光米！ 鹽水、六甲全國米食創意賽包辦冠亞軍
農糧署舉辦「2021全國農村稻香米點創意競賽」，邀集全台各地農會及產銷班料理達人發揮創意與巧思，打造台灣新型態米食料理，在25個參賽隊伍激烈競爭下，鹽水農會採用台南16號米結合在地紅龍果，創造出紅龍果壽司飯，勇奪冠軍。六甲區農會也採用台南16號米結合浦燒鰻、豬排及青農種植的蔬菜，創作出六寶餐盒，榮獲亞軍。
農業局長李建裕指出，台南16號米是台南重點推廣品牌好米之一，由於口感Ｑ彈，香氣十足，米粒晶瑩剔透，又有台南越光米美譽，透過台南在地好米結合在地生產水果、肉品及蔬菜都是極佳選擇。
今年度二期作台南越光米將從10月底開始收割，新鮮好米即將上市，鼓勵全國朋友到台南遊玩時，使用振興五倍券到各農會超市購買台南好米，將在地好味道帶回家裡品嘗，也一起支持在地稻農及在地農產品。
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