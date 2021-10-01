雲林設立第1座慈濟回收教室 將成為垃圾減量教育場域

多年來仰賴外運焚化的雲林縣垃圾，每月產出320公噸圾圾，為化解圾垃危機，雲林縣府除積極推動零廢料再生資源處理廠，今天更結合慈濟基金會將在全縣增設56個回收場，建置一村里一回收場，並運用慈濟回收經驗，強化分類教育，以達到垃圾自理的目標。

雲林縣林內焚化爐未啟用，長期來大量垃圾以每噸約2450元委請外縣市處理，徒增成本負擔，近年來縣府積極推動ZWS（零廢料再生能源處理廠），將垃圾轉化成燃料棒及各種建材給配，成效良好。

為強化垃圾減量，雲林縣府想借重慈濟回收經驗，與慈濟基金會合作將在全縣增設56處資源回收場，期能達到1村里1回收場目標，雲林縣長張麗善今天抵虎尾慈濟回收場實地了解運作情況，並希望未來每個回收場不僅只是回收工作坊，更期能作為回收教育場域。

張麗善表示，雲林每人每日產約0.44公斤垃圾，其中資源回收率約52%，目前每天需委外處理的垃圾量約130至150噸，但因外縣市焚化廠歲修等因素，使外運處理的垃圾量，由原來的上百噸，剩下目前不到50噸，使垃圾愈積愈多，目前全縣待處理及打包封存的垃圾已高達11萬噸。

環保局為減少垃圾，將全面推動回收升級，去年各村里的資源回收量約221公噸，今年因受疫情影響，1至7月回收量只約78公噸，目前各村里已都恢復正常運作，希望在下半年可以再提升資源回收量。

張麗善希望未來每村里都有一座資源回收站，環保局結合慈濟基金會辦理資源回收教育講堂，把慈濟惜福愛物及回收理念推廣到社區，並定期辦理競賽評比和獎品兌換，提升回收率。