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雲林設立第1座慈濟回收教室 將成為垃圾減量教育場域

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善參觀虎尾慈濟回收場並將闢為雲林首座資源回收教室，培養人才投入垃圾減量行列。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善參觀虎尾慈濟回收場並將闢為雲林首座資源回收教室，培養人才投入垃圾減量行列。記者蔡維斌／攝影

多年來仰賴外運焚化的雲林縣垃圾，每月產出320公噸圾圾，為化解圾垃危機，雲林縣府除積極推動零廢料再生資源處理廠，今天更結合慈濟基金會將在全縣增設56個回收場，建置一村里一回收場，並運用慈濟回收經驗，強化分類教育，以達到垃圾自理的目標。

雲林縣林內焚化爐未啟用，長期來大量垃圾以每噸約2450元委請外縣市處理，徒增成本負擔，近年來縣府積極推動ZWS（零廢料再生能源處理廠），將垃圾轉化成燃料棒及各種建材給配，成效良好。

為強化垃圾減量，雲林縣府想借重慈濟回收經驗，與慈濟基金會合作將在全縣增設56處資源回收場，期能達到1村里1回收場目標，雲林縣長張麗善今天抵虎尾慈濟回收場實地了解運作情況，並希望未來每個回收場不僅只是回收工作坊，更期能作為回收教育場域。

張麗善表示，雲林每人每日產約0.44公斤垃圾，其中資源回收率約52%，目前每天需委外處理的垃圾量約130至150噸，但因外縣市焚化廠歲修等因素，使外運處理的垃圾量，由原來的上百噸，剩下目前不到50噸，使垃圾愈積愈多，目前全縣待處理及打包封存的垃圾已高達11萬噸。

環保局為減少垃圾，將全面推動回收升級，去年各村里的資源回收量約221公噸，今年因受疫情影響，1至7月回收量只約78公噸，目前各村里已都恢復正常運作，希望在下半年可以再提升資源回收量。　

張麗善希望未來每村里都有一座資源回收站，環保局結合慈濟基金會辦理資源回收教育講堂，把慈濟惜福愛物及回收理念推廣到社區，並定期辦理競賽評比和獎品兌換，提升回收率。

她說，目前雲林囤積的垃圾量仍龐大，縣府預定明年再增設一套移動式ZWS系統，可機動協助各鄉鎮將垃圾製成燃料棒，同時六輕焚化爐也將擴增處理量，再加上回收增加，解決垃圾危機指日可待。

雲林縣長張麗善參觀虎尾慈濟回收場並將闢為雲林首座資源回收教室，培養人才投入垃圾減量行列。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善參觀虎尾慈濟回收場並將闢為雲林首座資源回收教室，培養人才投入垃圾減量行列。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善參觀虎尾慈濟回收場並將闢為雲林首座資源回收教室，培養人才投入垃圾減量行列。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善參觀虎尾慈濟回收場並將闢為雲林首座資源回收教室，培養人才投入垃圾減量行列。記者蔡維斌／攝影

慈濟 資源回收 張麗善

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