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199頭以下養豬場禁用廚餘 嘉義縣2家改用飼料暫不退場
防堵非洲豬瘟，農委會公告今天起199頭以下豬場禁用廚餘、動物性廢渣等，並祭出轉用飼料、退場補助機制。嘉義縣府農業處統計轄內有7家檢核通過使用回收廚餘養豬場，其中2家199頭以下暫用飼料養豬，對縣府輔導退場離牧或改用飼料，還未做決定。
7家使用回收廚餘養豬戶，有5家飼養規模逾200頭，可以繼續落實90度蒸煮1小時等再利用規定養豬，未被公告查禁，豬農開心；另有2家199頭以下小養豬場，今天起禁用廚餘，縣府聯合稽查小組日前稽查，發現豬農為避免被罰，暫時改用飼料，對是否改用飼料或退場還在考慮，前者申請期限到本月底，後者期限到明年元月底。
農業處強調，為避免廚餘養豬成為非洲豬瘟防疫死角，由畜產保育科、家畜所、環保局等共同組成的聯合稽查小組，持續運作不定期勤查重罰，針對民眾檢舉案件嚴格稽查。
農業處指出，轄內199頭以下的小型養豬場共95家，只有2家廚餘養豬，農委會因應禁用廚餘政策，祭出2大方案，轉用飼料或選擇退場都可領相關補助，轉用飼料每頭豬領2500元，申請期限到31日為止，退場補助至少40萬元，因需要現勘丈量等行政程序，申請期限到明年1月31日。
農委會公告9月1日起暫停廚餘養豬1個月，聯合稽查小組首日完成轄內23場疑似廚餘豬場逐場稽查，查獲部分豬場使用非肉類等廚餘，糖果、蓮藕地瓜等；也有飼養規模20隻未依法辦牧場登記，共7場分別違反動物傳染病防治條例、飼料管理法、畜牧法，共開罰金額39萬元。
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