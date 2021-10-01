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當針織珊瑚遇上媽祖 走動式博物館進入新港奉天宮

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出。圖／奉天宮提供
「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出。圖／奉天宮提供

由基隆國立海洋科技博物館、環保署及農委會林務局合作策畫的「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出，這是首次將海洋環境教育理念，在傳統媽祖信仰文化大廟展出，特展與大海女神媽祖傳達愛海理念相同，攜手合作。

海科館主任陳麗淑說，媽祖是台灣信仰海神，庇佑信眾、海上船隻，跟珊瑚有巧合淵源，農曆3月23日媽祖誕辰前後，是南部珊瑚產卵日子，珊瑚釋出上千萬顆卵在海中，有時還會出現粉紅色海面，非常壯觀，此時提供其他海洋生物蛋白質來源，孕育珊瑚礁生態系發展。

活動策展人鄭淑菁，由123場次4千多人共同參與勾織出一隻隻珊瑚，再由海科館志工組合而成，3年來群力合作如同海中珊瑚是日積月累堆疊出壯麗珊瑚礁，從珊瑚礁生態系裡最基礎生物介紹，珊瑚蟲結構、生存、繁殖及分類，還有珊瑚與人類的關係等，擬真的珊瑚礁帶大家進入珊瑚礁生態系。

特展中還有三崙國小以媽祖為發想的「媽祖的新衣」等學校獨立創作的作品，搭配獲得第44屆金鼎獎政府出版品類數位出版的電子繪本、珊瑚繁殖小書等，讓海中珊瑚展現在陸地上，喚醒更多人對珊瑚保育的認識。

奉天宮董事長何達煌說，環保概念推動是每個人責任，奉天宮配合舉辦針織珊瑚展覽，讓更多人認識海洋生態，跟奉天宮長期推展理念相當，此次展覽也是奉天宮一大創舉改變，以特殊樣貌呈現信徒眼前，來奉天宮拜媽祖還能增長知識，展期即日起到11月30日，地點奉天宮二樓展覽場。

「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出。圖／奉天宮提供
「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出。圖／奉天宮提供
「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出。圖／奉天宮提供
「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出。圖／奉天宮提供
「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出。圖／奉天宮提供
「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出。圖／奉天宮提供
「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出。圖／奉天宮提供
「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」，上午在嘉義縣新港鄉奉天宮2樓展出。圖／奉天宮提供

珊瑚 奉天宮 媽祖

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