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南市推展家庭教育抱3大獎 志工：因服務讓自己更美滿

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家庭教育中心獲教育部推展家庭教育績優團體獎、績優志工團隊獎。圖／台南市教育局提供
台南市家庭教育中心獲教育部推展家庭教育績優團體獎、績優志工團隊獎。圖／台南市教育局提供

教育部辦理推展家庭教育績優個人暨團體評選出爐，台南市拿下推展家庭教育績優團體獎、績優志工團隊獎及績優志工個人獎。獲獎志工陳雪花表示，因服務而成就人生難得價值與經驗；黃美秀分享，加入服務行列後讓她的家庭更美滿。

市長黃偉哲表示，今年度表揚獎項調整，獲獎名額大幅縮減，績優志工團隊獎、推展家庭教育績優團體獎全國僅4名、績優志工個人獎20名，南市能獲得2個團體獎、2名績優志工獎，相當不易及難得，顯示南市推展家庭教育項項卓越，全國有目共睹。

教育局局長鄭新輝表示，此次獲得團體獎有台南市政府、台南市家庭教育中心志工團，志工個人獎有陳雪花及黃美秀。他說，家庭教育是教育過程中相當重要的一環，尤其在社會環境驟變下，家庭教育更是淨化社會的清流。

陳雪花說，當志工從付出中獲取經驗和智慧，也從持續進修得到充實與自信，並將所學用來幫助服務對象，讓他們可以面對各種困難挑戰，找到生命的希望，也是她個人生命中難得的價值經驗。黃美秀說，從接觸不同家庭、服務不同年齡層民眾的陪伴過程中，不僅自己收穫良多，連自己的家庭也變得更幸福美滿。

台南市家庭教育中心主任張冰嫈表示，南市長期努力推動家庭教育，背後有行政同仁及志工的努力，使家庭教育工作得以推展，未來將持續擔任家庭教育推動的火車頭，深入學校、社區，為家庭幸福價值播種，共創家庭和樂榮景。

台南 教育部

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