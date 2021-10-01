嘉市團旅每人補助500元申請踴躍 已超過400團登記
嘉義市政府搶搭中央振興五倍券商機，規劃以旅行社為補助對象，每名到嘉義市旅遊的民眾補助新台幣500元，今天接受申請，截至下午2時，已超過400團預約登記，相當踴躍。
嘉義市長黃敏惠表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，嘉義市將在10月底針對市民普發2000元消費金，鼓勵市民在地消費。同時也針對來嘉義市旅遊的團客，自今天起，只要旅行社業者行程規劃能串聯嘉義市食宿遊購行，每人就可以補助500元。
嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬指出，團體旅遊振興補助計畫金額2000萬元，補助消息一通過，就陸續接到很多旅行社詢問，今天正式接受申請，截至下午2時，已超過400團預約登記，申請相當踴躍。
張婉芬表示，補助對象是旅行社業者，每團要10人以上，每人補助500元，行程規劃必須安排嘉義市2天1夜以上的行程，並安排嘉義市合法旅宿住宿一晚，及午餐或晚餐在嘉義市用餐，每家旅行社補助上限為1000人次。
張婉芬說，因團體旅遊補助金額有限，會依申請順序排序，直到金額用罄為止。
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