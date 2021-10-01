來台度冬黑面琵鷺先鋒部隊到了！台南沿海今天發現39隻

今年來台度冬的黑面琵鷺先頭部隊已經抵達，台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，黑琵先頭部隊往年都在中秋節前後或是928教師節飛抵台南沿海，日前在七股黑面琵鷺保護區發現18隻、布袋濕地35隻，今天在黑面琵鷺保護區17隻、臨近61道路附近發現11隻，七股頂山賞鳥亭發現8隻，北門雙春濕地3隻，台南沿海總計已有39隻黑面琵鷺。

學會指出，黑面琵鷺在全球保育下，族群逐年成長。2021年全球普查總數達5222隻，首次突破5000隻大關，較去年4864隻增加358隻，其中台灣普查的黑琵有3132隻，佔全球60％的數量，已連續7年超過2千隻，是全世界最重要的黑面琵鷺度冬區。其中台南數量有2114隻，占全台灣的67.5% ，主要在七股、學甲濕地、四草地區，新興的學甲濕地去年發現556隻也刷新4年前428隻記錄，台南已是黑琵在台灣的最大棲息覓食場所。

台南市「2021黑面琵鷺保育季」也敲定10月24日在七股特生中心黑面琵鷺展示館登場，系列活動包括節能減碳卡打車賞黑琵打卡逍遙遊、廢鐵成鋼賴銘傳鐵雕黑琵創作展、黑琵保育季繪本「小黑琵度假遊學記」第2輯渡冬、找尋台南市長黃偉哲野放「T85」黑琵來渡冬、社區黑琵圖騰、2021黑琵親子輕旅行等，歡迎民眾在疫情微解封，來七股賞黑琵、吃海產，逍遙遊。