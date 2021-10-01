快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來台度冬黑面琵鷺先鋒部隊到了！台南沿海今天發現39隻

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
來台度冬的黑面琵鷺先鋒部隊已飛抵台南沿海。圖／台南市生態保育學會提供
來台度冬的黑面琵鷺先鋒部隊已飛抵台南沿海。圖／台南市生態保育學會提供

今年來台度冬的黑面琵鷺先頭部隊已經抵達，台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，黑琵先頭部隊往年都在中秋節前後或是928教師節飛抵台南沿海，日前在七股黑面琵鷺保護區發現18隻、布袋濕地35隻，今天在黑面琵鷺保護區17隻、臨近61道路附近發現11隻，七股頂山賞鳥亭發現8隻，北門雙春濕地3隻，台南沿海總計已有39隻黑面琵鷺。

學會指出，黑面琵鷺在全球保育下，族群逐年成長。2021年全球普查總數達5222隻，首次突破5000隻大關，較去年4864隻增加358隻，其中台灣普查的黑琵有3132隻，佔全球60％的數量，已連續7年超過2千隻，是全世界最重要的黑面琵鷺度冬區。其中台南數量有2114隻，占全台灣的67.5% ，主要在七股、學甲濕地、四草地區，新興的學甲濕地去年發現556隻也刷新4年前428隻記錄，台南已是黑琵在台灣的最大棲息覓食場所。

台南市「2021黑面琵鷺保育季」也敲定10月24日在七股特生中心黑面琵鷺展示館登場，系列活動包括節能減碳卡打車賞黑琵打卡逍遙遊、廢鐵成鋼賴銘傳鐵雕黑琵創作展、黑琵保育季繪本「小黑琵度假遊學記」第2輯渡冬、找尋台南市長黃偉哲野放「T85」黑琵來渡冬、社區黑琵圖騰、2021黑琵親子輕旅行等，歡迎民眾在疫情微解封，來七股賞黑琵、吃海產，逍遙遊。

黑面琵鷺 台南 濕地

延伸閱讀

軍友社與陸軍司令徐衍璞 探望參與國慶閱兵部隊

軍事訓練役下部隊 部隊基層不看好

每年3萬5千人下部隊 國防部：在學軍訓役男將納入考量

邱國正：役男下部隊做不同訓練 自己國家自己救

相關新聞

影／睡海砂屋險遭天花板砸中 台南安平二期國宅住戶求：快重建

台南安平二期國宅由台灣省政府住宅及都市發展局在1995年興建，但不少住戶搬進去沒多久，即發現牆壁剝落、鋼筋外露，後被鑑定...

雲林設立第1座慈濟回收教室 將成為垃圾減量教育場域

多年來仰賴外運焚化的雲林縣垃圾，每月產出320公噸圾圾，為化解圾垃危機，雲林縣府除積極推動零廢料再生資源處理廠，今天更結...

199頭以下養豬場禁用廚餘 嘉義縣2家改用飼料暫不退場

防堵非洲豬瘟，農委會公告今天起199頭以下豬場禁用廚餘、動物性廢渣等，並祭出轉用飼料、退場補助機制。嘉義縣府農業處統計轄...

環保新制上路 台南延後禁用不透明垃圾袋

環保署規定，從今天起自助餐及便當店需設置紙餐具回收設施並張貼回收標誌，台南市首日稽查123家，全數都合乎規定，但仍有少數...

南市推展家庭教育抱3大獎 志工：因服務讓自己更美滿

教育部辦理推展家庭教育績優個人暨團體評選出爐，台南市拿下推展家庭教育績優團體獎、績優志工團隊獎及績優志工個人獎。獲獎志工...

來台度冬黑面琵鷺先鋒部隊到了！台南沿海今天發現39隻

今年來台度冬的黑面琵鷺先頭部隊已經抵達，台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，黑琵先頭部隊往年都在中秋節前後或是928教師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。