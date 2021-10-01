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點亮偏鄉閱讀夢 九華山地藏庵捐車、嘉惠電力捐百萬
嘉義縣山海幅員廣大，行動書車是偏鄉孩子讀新書希望，繼去年8月嘉義市財團法人九華山地藏庵捐贈1輛行動書車後，上午再贈第2輛，支持偏鄉教育；嘉惠電力公司總經理陳廣泰也捐百萬支票給縣府，挹注經費購置圖書，擴展孩子閱讀領域。
行動書車概念源自縣長翁章梁過去擔任社會局長，當時教育處積極尋找資源，獲九華山地藏庵認養捐贈2輛行動書車，分2年贈送。捐車儀式上午在縣府舉行，九華山地藏庵董事長黃俊森將象徵行動書車的鑰匙贈送翁章梁；陳廣泰也將百萬元支票送上，翁章梁回贈兩人感謝狀，場面溫馨。
黃俊森說，地藏庵資源一定會用在弱勢，讓偏鄉孩子也享受都市資源，未來希望無窮；翁章梁說，行動書車把很多人知識經驗載著走，傳遞社會每個角落，照亮生活，書籍是孩子成長階段必要陪伴，感謝地藏庵與嘉惠電力幫助，點亮偏鄉孩子的書櫃。
教育處表示，去年全國縣市閱讀績效評比，嘉縣全國閱讀力躍升第一，顯示積極推動閱讀成果，設置行動書車帶給偏鄉資源，書車除送書到校園，還擴及鄉鎮圖書館提供跨館借閱，帶給民眾「一證通用」方便。
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