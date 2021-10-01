老厝改新屋變大了！嘉市獎勵老屋重建最高40%容積獎勵

嘉義市吳姓市民日前重建長輩留下的土角厝，得知有危老建物重建獎勵補助，經3個月申請核定通過，不僅獲重建計畫書及結構評估補助，新屋重建還獲得7.62坪容積獎勵，這座「危老舊屋變華麗新厝」成為嘉義市首座危老建築重建案。

嘉義市都市發展處長黃緒信表示，市區不少老舊建物耐震能力不足，除影響居住安全，也影響市容，市府推動危老建物重建，也提供許多獎勵補助鼓勵市民重建。

黃緒信說，危老重建三大特色「簡單」、「快速」、「有獎勵」，吳姓屋主申請案是嘉義市第1案，原為30多年、22.6坪老舊土角厝，3年前申請，僅3個月就核定，經結構安全評估及容積時程獎勵，可獲16％共7.6坪獎勵，日前完工後成為極具設計感華麗透天厝。

他說，嘉義市推動至今共核定19案應有14案正積極輔導中，依據政府危老重建規定，最高可取得40%容積獎勵、重建期間到重建後2年內，可享有地價稅與房屋稅減免優惠。

「單獨1戶也可申請重建！」都發處都市更新科長吳垂楊說明，日前已委託長榮大學成立輔導團隊，為讓民眾了解如何辦理危老重建，輔導團隊10月起到明年3月，將舉辦15場危老重建社區說明會，協助市民辦理危老重建。