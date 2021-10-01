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張麗善帶頭施打流感疫苗 雲林民眾有經驗 施打率大增
流感及肺炎鏈球菌疫苗今天開打，雲林縣今年除了中央發放的960劑23價肺炎鏈球菌疫苗給75歲以上民眾施打之外，縣府特自行增購5千劑提供給65歲到74歲以下的民眾施打，即日起只要COVID-19疫苗施打相隔7天的人，即可左手打流感疫苗、右手打肺炎疫苗，兩劑同步施打。
雲林縣今天在林內鄉啟動第一波流感疫苗施打，一早就有不少民眾排隊接種，縣長張麗善除了施打疫苗也呼籲年長者在進入流感高峰期，最好相招趕緊施打，以保安全。
今天施打秩序良好，也沒出現不適情況，林內鄉長張維崢說，新冠肺炎期間大家對施打疫苗已很有經驗，所以流感疫苗一開打，就有不少人趕來施打，這是好現象。
衛生局長曾春美說，今年公費流感考量風險，分為兩階段施打，第1階段對象包括醫事及防疫相關人員、65歲以上、安養、養護、長照等機構受照顧者及工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病的高風險慢性病人、罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職及五專一至三年級學生、6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。
張麗善說，這次除中央提供75歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗外，縣府加碼購買5千劑23價肺炎鏈球菌，提供給65歲以上至74歲民眾接種，今年流感疫苗發配18萬2千劑，縣府也自購3千劑，足夠民眾施打，請符合施打條件的人及早施打。至於校園和社區流感疫苗，曾春美說，預定本月底開始施打，期能全面達到27.5%的覆蓋率目標，降低重症流感發生。
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