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張麗善帶頭施打流感疫苗 雲林民眾有經驗 施打率大增

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天帶頭施打流感苗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天帶頭施打流感苗。記者蔡維斌／攝影

流感及肺炎鏈球菌疫苗今天開打，雲林縣今年除了中央發放的960劑23價肺炎鏈球菌疫苗給75歲以上民眾施打之外，縣府特自行增購5千劑提供給65歲到74歲以下的民眾施打，即日起只要COVID-19疫苗施打相隔7天的人，即可左手打流感疫苗、右手打肺炎疫苗，兩劑同步施打。

雲林縣今天在林內鄉啟動第一波流感疫苗施打，一早就有不少民眾排隊接種，縣長張麗善除了施打疫苗也呼籲年長者在進入流感高峰期，最好相招趕緊施打，以保安全。

今天施打秩序良好，也沒出現不適情況，林內鄉長張維崢說，新冠肺炎期間大家對施打疫苗已很有經驗，所以流感疫苗一開打，就有不少人趕來施打，這是好現象。

衛生局長曾春美說，今年公費流感考量風險，分為兩階段施打，第1階段對象包括醫事及防疫相關人員、65歲以上、安養、養護、長照等機構受照顧者及工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病的高風險慢性病人、罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職及五專一至三年級學生、6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。

張麗善說，這次除中央提供75歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗外，縣府加碼購買5千劑23價肺炎鏈球菌，提供給65歲以上至74歲民眾接種，今年流感疫苗發配18萬2千劑，縣府也自購3千劑，足夠民眾施打，請符合施打條件的人及早施打。至於校園和社區流感疫苗，曾春美說，預定本月底開始施打，期能全面達到27.5%的覆蓋率目標，降低重症流感發生。

雲林縣長張麗善今天帶頭施打流感苗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天帶頭施打流感苗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和衛生局長曾春美對等候施打疫苗的民眾進行衛教說明。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和衛生局長曾春美對等候施打疫苗的民眾進行衛教說明。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善呼籲民眾踴躍施打流感疫苗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善呼籲民眾踴躍施打流感疫苗。記者蔡維斌／攝影
流感疫苗今天開打，一早就有不少民眾趕往施打。記者蔡維斌／攝影
流感疫苗今天開打，一早就有不少民眾趕往施打。記者蔡維斌／攝影

流感疫苗 新冠肺炎 慢性病

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