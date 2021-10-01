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南市環保局100輛電動機車省很多! 4年省120萬元油費

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局租賃150輛電動機車給清潔隊掃地班使用，低噪音又零排放。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局租賃150輛電動機車給清潔隊掃地班使用，低噪音又零排放。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局為維護環境整潔兼顧空氣品質，今年租賃150輛全新電動機車，今天舉行啟用典禮，將全數用於執行市區道路清掃及環境維護等工作。

環保局長謝世傑表示，南市去年市容環境整潔居6都第一，重點就是路面乾淨、道路清掃得好；外縣市民眾對台南印象的好壞，環境整潔很重要，因此清潔隊掃地班有如都市的化妝師。他感謝清潔隊員長期以來的付出與努力，也提醒班員，時序已入秋冬，天色亮得較晚，清晨上工維護市容時務必注意自身安全。

台南市環保局自2017年起租賃100輛電動機車，分配給清潔隊員用於維護環境，因低噪音、零排放，隊員及民眾反應頗佳，於是在合約到期後租賃150輛全新電動機車，期許發揮發揮最大效益。

環保局統計，動電機車充電費用省，換算下來約1.35元可騎乘約25公里。與傳統機車相較，1輛電動機車每個月可為環保局節省400元加油公帑。過去4年租賃電動機車，平均每1輛使用的年里程數為4500公里，100輛電動機車4年來約省下120萬元油費。

清潔隊員表示，電動機車騎起來不吵、不排放廢氣，故障率低、不須加油，更不用擔心不會被排氣管燙傷，不論對使用者、周遭人士或環境，都是很友善的交通工具，騎習慣了不會想再騎傳統機車。

電動機車 台南

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