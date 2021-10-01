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2021台灣設計展嘉市首發 聖保羅體驗館文化路新亮點

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
聖保羅體驗館昨晚開幕，市長黃敏惠等人到場點燈。記者卜敏正／翻攝
聖保羅體驗館昨晚開幕，市長黃敏惠等人到場點燈。記者卜敏正／翻攝

嘉義市「聖保羅精品體驗館」昨晚開幕，市長黃敏惠、台灣設計研究院長張基義、設計師蔣友常到場點燈，稱讚這是「台灣設計展嘉義市首發」，聖保羅還推出重達20公斤、世界最大Q餅現場義賣，多樣設計亮點，結合文化路七彩霓虹噴泉，將成為嘉義市美食旅遊新亮點。

「2021年台灣設計展在嘉義市首發!」黃敏惠表示，設計力的導入不是只有形式包裝，更重要的是提升價值，體驗館透過設計師用心設計規畫，呈現噴水池旁亮麗景點，也是網紅打卡新景點，走進聖保羅來可以感受有家溫暖的感覺，讓嘉義市美好不斷呈現。

聖保羅董事長蘇勁威表示，過去傳統只是努力製作麵包、糕餅，相對忽略品牌及設計力，感謝市長爭取台灣設計展，讓我們能接觸到設計、品牌力、知道如何跟世界溝通，店內的設計、海報都是環保材質，可以重複利用， 透過設計師將環保、殺菌功能都融入企業文化，讓聖保羅走向世界。

台灣設計研究院張基義院長說，嘉義市溫暖的感覺及聖保羅的味道，代表著2021台灣設計展將成為經典；以聖保羅當作台灣設計展首發，是設計導入企業創新的典範。

蔣友常指出，經過一年努力，透過設計力、品牌力呈現成果，他很認同市長所說「設計最大的功能就是把原本的好放大，透過挖掘、設計後，呈現給大家。」

聖保羅體驗館昨晚開幕，還推出重達20公斤、世界最大Q餅現場義賣。記者卜敏正／翻攝
聖保羅體驗館昨晚開幕，還推出重達20公斤、世界最大Q餅現場義賣。記者卜敏正／翻攝

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