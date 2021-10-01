胞妹是聽障者 元健大和創辦人捐1千台助聽器給台南市民

台南市有近萬名聽障者，但市府社會局發現，高齡者配戴助聽器的比例較老花眼鏡低，元健大和直販事業股份有限公司創辦人吳志賢因自己的妹妹也是聽障者，了解其中辛苦，今天捐贈1000台口袋型助聽器給聽損市民，民眾只要憑兌換券到元健大和門市檢測聽力，符合資格者可免費獲得1台口袋型助聽器。

吳志賢說，從小和家人一起照護妹妹的過程中，體認到助聽器在台灣是非常昂貴的醫療器材，許多家庭因此背負巨大的經濟壓力，所以他投身醫療輔具產業，行有餘力後提供免費聽力測試，並贈送助聽器回饋社會，讓生活上有急需的人能提升聽力、減緩經濟壓力，期待打造「0聽力障礙」的台灣。

台南市長黃偉哲表示，過去高齡者配戴助聽器的比例較老花眼鏡低，多半是在乎外界觀感、自身形象或無法適應，現在透過元健提供的免費聽檢與捐贈口袋型助聽器，加上市府社會局輔具資源中心專業聽力師協助與指導，希望可協助更多聽損的市民或重聽長者，透過配戴助聽器提升生活品質。

社會局指出，台南有9709名聽障者，除了永華、官田、佳里設有3處輔具中心，提供輔具補助、評估、諮詢維修等服務，也委由台南市聲暉協進會提供聽語障者手語翻譯及同步聽打服務，這次獲配1000台助聽器，將結合3處輔具資源中心、37區公所、台南市聲暉協進會分送兌換券給聽力受損、經濟弱勢的身障者及重聽長者，民眾可憑兌換券到南市4家元健大和門市進行聽力檢測，符合資格者可免費獲得1台口袋型助聽器。