台南牡蠣及文蛤養殖災損 核撥逾億元救助金

台南牡蠣及文蛤養殖因8月上旬西南氣流豪雨受災，已被行政院農業委員會公告為現金救助區，台南市政府昨天已將逾新台幣1億7000萬元救助金撥入受災漁民帳戶中。

台南市政府農業局今天指出，農委會8月31日公告台南市七股區、北門區、將軍區（牡蠣及文蛤）及安南區（文蛤）為農業天然災害現金救助地區，9月1日至10日受理申請，台南市長黃偉哲指示從速、從寬、從簡加速辦理救助作業。

市府隨即簡化勘查認定統一標準，以航照空拍資料輔助確認潟湖內牡蠣養殖受損面積，預撥經費給區公所，待區公所確認符合救助資格魚塭（場），經抽查合格後，核發養殖牡蠣（平掛式）損失每公頃2萬5000元救助金或養殖文蛤損失每公頃11萬5000元救助金。

市府農業局長李建裕表示，以往漁業災損勘查，常因下水作業耗費人力及時間，漁民總在災損公告救助2個月至3個月後才能領到救助金，但台南因簡化勘查模式及導入科技輔助面積認定，加速勘查、抽查及撥款作業。

農業局人員說，昨天已將1億7690萬7643元救助金，撥入1219名符合資格受災漁民帳戶中，創下台南公告後1個月內核撥救助金最快速紀錄。