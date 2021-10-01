嘉縣五倍券振興獎勵總額逾億元 5百萬大樓住宅搶先曝光

中央五倍券即將發放，嘉義縣議會8月決議要求縣長翁章梁比照嘉義市，加碼普發2千元，翁章梁認為，嘉市零負債，嘉縣負債151億多元，無法跟進，會提優惠加碼振興方案；昨天搶先曝光，建商贈送1間訂價500萬元的2房大樓住宅，另提報總金額1億4970萬元，共8項振興獎勵方案送議會下周臨時會審議，通過後搭五倍券上路。

雲嘉南區的嘉市、台南、雲林都公布振興方案，嘉縣府保密到家，至今未公布，縣長翁章梁昨天參加嘉義高鐵車站特定區，建商清景麟建築團隊與泰嘉開發投資興建住商大樓，地上11樓地下2層總共689戶住宅社區，建商宣布捐贈「高鐵國際城」1戶，作五倍券消費活動抽獎品項，由翁章梁代表受贈，另加碼10輛gogoro電動機車作抽獎獎項。

除大獎2房大樓住宅及電動機車，縣府送議會振興加碼方案經費也曝光，包括經濟發展、農業、文化觀光、新聞行銷、財稅等相關局處共8案，合計1億4970萬元。內容有「振興市集要你來+1」，「布袋觀光漁市消費滿額贈方案」，休閒農場行銷活動，農遊券營收獎勵金暨「農遊888滿千送百」行銷方案，嘉義團體旅遊獎助方案，振興旅宿及觀光產業方案，辦理「抽獎活動規畫暨加碼方案整合行銷方案。