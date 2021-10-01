嘉縣全台唯一彩虹自行車道鑑定安全 下周復啟...限乘載

嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間七彩燈光閃爍，被網車友稱譽「彩虹自行車道」，去年底有廠商辦健走，群眾行走上面搖晃，伸縮縫裂開，民眾驚魂；縣府封閉車道，委託結構技師鑑定結構安全，但需有條件使用，經逾半年檢視，訂使用管理辦法，縣府公告下周一重新啟用。

縣府說，台南市結構工程技師公會進行自行車橋結構安全鑑定，1 月29日完成鑑定，鑑定結果顯示，橋梁各部位結構強度符合規定，雖然其側向變位較大，尚不致影響整體結構安全。

5月訂定自行車道使用管理要點，設置自行車橋通行管制事項告示牌、出入口管制門及裝設出入口容留監控系統，開放時間上午8點至晚間8點，遇強風、地震、豪雨、落雷或其他重大天然災害達停班停課標準時，停止通行。

為維護自行車橋梁正常使用及耐久性，橋體最多負荷上限為同時乘載150名行人 (含自行車)，設置電子計數裝置及警示設備管控。

縣府參考南科及中科園區平面自行車道，由開發商施設環狀空中自行車道，全長1675公尺，高2.5公尺，車道寬3.5公尺，連同平面車道1.2公里，共2.9公里，經費4億4千萬元，車道圍繞園區，自行車棧道採用鋼管桁架，搭配滯洪池拱形鋼懸索景觀橋及觀景平台。