科技輔助勘災！台南漁損共發救助金1.7億元 9/30已入帳

8月上旬西南氣流豪雨，造成台南市漁業損失，農委會8月31日公告台南市牡蠣及文蛤養殖區為現金救助區。市長黃偉哲指示市府團隊加快救助作業腳步，公所同仁馬不停蹄，中秋連假及例假日加班勘查加上科學輔助，將1219位勘查符合資格，共計1億7690萬7643元救助金，已於9月30日撥入漁民帳戶。

農業局表示，農委會8月31日公告台南市七股區、北門區、將軍區(牡蠣及文蛤)及安南區(文蛤)，為農業天然災害現金救助地區。自9月1至10日受理申請，共有1398位受災漁民向魚塭(場)所在地公所提出申請。市長黃偉哲指示依從速、從寬、從簡原則，加速辦理救助作業。

市府團隊即刻討論簡化勘查認定統一標準，並以航照空拍資料輔助確認潟湖內牡蠣養殖受損面積；同時預撥經費給公所，待公所確認符合救助資格的魚塭(場)，並經市府抽查合格後，即可核發養殖牡蠣(平掛式)損失每公頃2萬5000元救助金或養殖文蛤損失每公頃11萬5000元救助金。